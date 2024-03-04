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Новых пум Мичи и Эри показали в Новосибирском зоопарке

Новых пум Мичи и Эри показали в Новосибирском зоопарке

4 марта 2024, 02:24
Фото: В. Габов, В. Шпаков / Новосибирский зоопарк
В Новосибирском зоопарке появились новые пумы Мичи и Эри, которые хорошо перенесли первую сибирскую зиму. Появились фото хищников.

В Новосибирском зоопарке появились две новые пумы — Мичи и Эри. Они были привезены в зоопарк в разное время: самца Мичи привезли летом, а самку Эри — осенью.

Зимой пумы остаются в своих вольерах на улице. Морозы и снег не доставляют им особых неудобств, так как для них это нормальные условия. Зоологи из зоопарка отмечают, что пумы прекрасно перенесли первую зиму в Сибири.

Фото: В. Габов, В. Шпаков

Эри является достаточно скрытной и долго присматривалась к сотрудникам зоопарка, которые работали с ней. Обычно она выходит гулять вечером. В отличие от нее, Мичи очень любопытный и игривый. Уже на следующий день после своего прибытия он начал всех приветствовать. В вольерах для пум имеются конусы, коряги и мясо.

Пока Мичи и Эри не знакомы друг с другом. Однако в скором времени их переселят рядом, чтобы они могли познакомиться.

Напомним, ранее мы рассказали, что Новосибирский зоопарк поменял график работы и поднял стоимость некоторых билетов.

Как работает Новосибирский зоопарк с 1 марта 2024
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