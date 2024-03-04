Новых пум Мичи и Эри показали в Новосибирском зоопарке

Posted Сегодня, 02:24
Published Сегодня, 02:24
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Updated Сегодня, 02:26
В Новосибирском зоопарке появились две новые пумы — Мичи и Эри. Они были привезены в зоопарк в разное время: самца Мичи привезли летом, а самку Эри — осенью.
Зимой пумы остаются в своих вольерах на улице. Морозы и снег не доставляют им особых неудобств, так как для них это нормальные условия. Зоологи из зоопарка отмечают, что пумы прекрасно перенесли первую зиму в Сибири.
Эри является достаточно скрытной и долго присматривалась к сотрудникам зоопарка, которые работали с ней. Обычно она выходит гулять вечером. В отличие от нее, Мичи очень любопытный и игривый. Уже на следующий день после своего прибытия он начал всех приветствовать. В вольерах для пум имеются конусы, коряги и мясо.
Пока Мичи и Эри не знакомы друг с другом. Однако в скором времени их переселят рядом, чтобы они могли познакомиться.
Напомним, ранее мы рассказали, что Новосибирский зоопарк поменял график работы и поднял стоимость некоторых билетов.