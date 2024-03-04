Озеро, бассейны и Spa: ТОП-5 самых дорогих коттеджей Новосибирска

Коттедж расположен в Новосибирске на улице Дачное шоссе в ДНТ «Ельцовка». Двухэтажный дом имеет два этажа, площадь 491 кв. м. и участок в 26 соток среди сосен. В самом доме есть просторная гостиная с панорамными окнами с видами на сад, библиотека, столовая, кухня, спальни, детская комната для игр, кабинет, а на цокольном этаже есть сауна и прачечная. Кроме того, вместе с домом владельцы продают и гостевой домик, где есть бассейн, сауна и кинотеатр. До центра города — 20 минут. Стоит такой коттедж — 119 млн рублей.