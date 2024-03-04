Озеро, бассейны и Spa: ТОП-5 самых дорогих коттеджей Новосибирска

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Коттедж располагается в Новосибирском районе в закрытом поселке Лесная Поляна. Внутри — шесть комнат. Всего этажей в доме три. Жилая площадь — 938 кв. м, участок 50 соток. Для отдыха есть баня, сауна, бассейн. Дом с дизайнерским ремонтом построили в 2014 году. До центра города всего 13 км.
Как отмечает продавец, планировка дома позволит разместиться большой семье: в коттедже есть несколько санузлов, четыре гостевых комнаты, детская, мастер-спальня и гардеробная, рабочий кабинет, бильярдная комната, тренажерный зал, кухня и главная комната для отдыха. Из холлов дома есть выходы на террасы и задний двор дома. С главной террасы открывается вид на озеро с рыбой. Просят за такой дом 105 млн рублей.
Дом располагается в Мочищенском сельсовете в поселке Лесная Поляна, в 13-ти километрах от Новосибирска. На участке 50 соток в хвойном лесу есть различные тематические зоны, выход на озеро с рыбой. Построили коттедж в 2019 году. Внутри жилья есть несколько комнат с санузлами, детская, кабинет, бильярд, тренажерный зал, кухня, зал, Спа-центр с бассейном, джакузи, сауной, кинотеатр, лаундж-зона. Дом оценен на 105 млн рублей
Коттедж расположен в Новосибирске на улице Дачное шоссе в ДНТ «Ельцовка». Двухэтажный дом имеет два этажа, площадь 491 кв. м. и участок в 26 соток среди сосен. В самом доме есть просторная гостиная с панорамными окнами с видами на сад, библиотека, столовая, кухня, спальни, детская комната для игр, кабинет, а на цокольном этаже есть сауна и прачечная. Кроме того, вместе с домом владельцы продают и гостевой домик, где есть бассейн, сауна и кинотеатр. До центра города — 20 минут. Стоит такой коттедж — 119 млн рублей.
Располагается коттедж в ДНТ Удача в Заельцовском бору — вдали от городской суеты. Площадь дома достигает 1213 кв. м., а площадь участка — 30 соток. Резиденция создавалась в неоклассическом стиле известным архитектором. На первом этаже — просторный холл, гостиная, кухня, кинотеатр, бильярдная, кабинет, гостевая комната, три санузла и SРА-зона с бассейном и баней.
«Тропический душ, санузел, зона отдыха, окна в пол, высокие потолки и выход на террасу откуда доносится запах барбекю и свежесть хвойных деревьев, все это делает объект статусным», — уверяет продавец.
На втором этаже пять спален с гардеробными, санузлами, выходом на крышу. На цокольном этаже — постирочная, паркинг. Просят за такой дом 135 млн рублей.
Располагается коттедж в поселке «Лесная поляна» в Заельцовском бору в 12 км от города. Площадь дома — 708 квадратов и 30 соток. Всего этажей — два. Построили жилье в 2015 году. Недвижимость имеет современный стиль, а проектировал дом архитектор Андрей Кузнецов. Внутри кухни-гостиной есть итальянский камин, а дизайн выполнен в стильных и спокойных тонах. На первом этаже есть бассейн с СПА-зоной и сауной. Второй этаж предназначен для отдыха. Там есть игровая комната для детей и кабинет. Остальные комнаты пока пустуют. Также коттедж имеет просторную террасу площадью 57 квадратов.