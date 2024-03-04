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Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Какой коттедж самый дорогой

Озеро, бассейны и Spa: ТОП-5 самых дорогих коттеджей Новосибирска

4 марта 2024, 10:54
Фото: 1MI
Какой коттедж самый дорогой
В Новосибирске ежедневно выставляют на продажу десятки различных коттеджей в пригороде города. Atas.info нашел самые роскошные резиденции — смотрим, что внутри.

5. Дом с террасой и видом на озеро

Коттедж располагается в Новосибирском районе в закрытом поселке Лесная Поляна. Внутри — шесть комнат. Всего этажей в доме три. Жилая площадь — 938 кв. м, участок 50 соток. Для отдыха есть баня, сауна, бассейн. Дом с дизайнерским ремонтом построили в 2014 году. До центра города всего 13 км.

Как отмечает продавец, планировка дома позволит разместиться большой семье: в коттедже есть несколько санузлов, четыре гостевых комнаты, детская, мастер-спальня и гардеробная, рабочий кабинет, бильярдная комната, тренажерный зал, кухня и главная комната для отдыха. Из холлов дома есть выходы на террасы и задний двор дома. С главной террасы открывается вид на озеро с рыбой. Просят за такой дом 105 млн рублей.

Коттедж стоит 105 млнКоттедж стоит 105 млн
Коттедж стоит 105 млн
Фото: Авито

4. Spa-зона и кинотеатр

Дом располагается в Мочищенском сельсовете в поселке Лесная Поляна, в 13-ти километрах от Новосибирска. На участке 50 соток в хвойном лесу есть различные тематические зоны, выход на озеро с рыбой. Построили коттедж в 2019 году. Внутри жилья есть несколько комнат с санузлами, детская, кабинет, бильярд, тренажерный зал, кухня, зал, Спа-центр с бассейном, джакузи, сауной, кинотеатр, лаундж-зона. Дом оценен на 105 млн рублей

Дом стоит 105 млнДом стоит 105 млн
Дом стоит 105 млн Дом стоит 105 млн
Дом стоит 105 млн Дом стоит 105 млн
Дом стоит 105 млн
Фото: Авито

3. Гостевой дом с бассейном и сауной

Коттедж расположен в Новосибирске на улице Дачное шоссе в ДНТ «Ельцовка». Двухэтажный дом имеет два этажа, площадь 491 кв. м. и участок в 26 соток среди сосен. В самом доме есть просторная гостиная с панорамными окнами с видами на сад, библиотека, столовая, кухня, спальни, детская комната для игр, кабинет, а на цокольном этаже есть сауна и прачечная. Кроме того, вместе с домом владельцы продают и гостевой домик, где есть бассейн, сауна и кинотеатр. До центра города — 20 минут. Стоит такой коттедж — 119 млн рублей.

Дом стоит 119 млнДом стоит 119 млн

2. Резиденция в стиле неоклассики

Располагается коттедж в ДНТ Удача в Заельцовском бору — вдали от городской суеты. Площадь дома достигает 1213 кв. м., а площадь участка — 30 соток. Резиденция создавалась в неоклассическом стиле известным архитектором. На первом этаже — просторный холл, гостиная, кухня, кинотеатр, бильярдная, кабинет, гостевая комната, три санузла и SРА-зона с бассейном и баней.

«Тропический душ, санузел, зона отдыха, окна в пол, высокие потолки и выход на террасу откуда доносится запах барбекю и свежесть хвойных деревьев, все это делает объект статусным», — уверяет продавец.

На втором этаже пять спален с гардеробными, санузлами, выходом на крышу. На цокольном этаже — постирочная, паркинг. Просят за такой дом 135 млн рублей.

Дом располагается в НовосибирскеДом располагается в Новосибирске
Дом располагается в НовосибирскеДом располагается в Новосибирске
Дом располагается в НовосибирскеДом располагается в Новосибирске
Дом располагается в Новосибирске
Фото: Авито

1. Коттедж в стиле хай-тек

Располагается коттедж в поселке «Лесная поляна» в Заельцовском бору в 12 км от города. Площадь дома — 708 квадратов и 30 соток. Всего этажей — два. Построили жилье в 2015 году. Недвижимость имеет современный стиль, а проектировал дом архитектор Андрей Кузнецов. Внутри кухни-гостиной есть итальянский камин, а дизайн выполнен в стильных и спокойных тонах. На первом этаже есть бассейн с СПА-зоной и сауной. Второй этаж предназначен для отдыха. Там есть игровая комната для детей и кабинет. Остальные комнаты пока пустуют. Также коттедж имеет просторную террасу площадью 57 квадратов.

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