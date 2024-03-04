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Published Сегодня, 06:41

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В Новосибирске женщинам предлагают провести 8 Марта с мужчиной за деньги

Парень на 8 Марта. Женщинам предлагают провести праздник с мужчиной за деньги

4 марта 2024, 06:41
Фото: Юлия Береговая / 1MI

В Новосибирске женщинам предлагают провести 8 Марта с мужчиной за деньги

Бизнесмены готовы подарить женщинам подарки за их же деньги, посидеть за их счет в баре, прогуляться или «сделать знаменитой». Смотрим, на что еще готовы новосибирские кавалеры.

Накануне 8 Марта в Новосибирске активизировались мужчины-бизнесмены, которые предлагают женщинам свое общество за деньги. Разброс цен — большой, как и перечень услуг. Atas.info изучил предложения.

Самый дорогой лот на сайте объявлений «Авито» предлагает Юрий Турцев. В соцетях продавца указано, что он музыкант, саунд-продюсер, блогер. Мужчина использует в продвижении своих услуг агрессивный маркетинг.

«Согласитесь, женщина без мужчины как песня без припевa — неполная», — написал сибиряк.

Для того, чтобы девушка почувствовала себя полноценной, Юрий предлагает вручить купленный ей же айфон за 15 тысяч рублей, авто — за 25 тысяч. Подарки дама должна купить себе заблаговременно сама. Перформанс, «который отпечатается в памяти», будет стоить 77 тысяч рублей. Пострелять вместе в тире — 15 тысяч, за 5 тысяч рублей Юрий опубликует фото или видео девушки в своих соцсетях.

За комплименты мужчина просит 35 тысяч, молчаливый день вместе стоит дороже — 44 тысячи. Юрий готов быть личным водителем целые сутки за 30 тысяч, а также придумает, как сделать женщину знаменитой почти за 100 тысяч рублей. За 120 тысяч бизнесмен сделает аранжировку и запишет первую песню для заказчицы.

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На сайте «Авито» есть и другие предложения от мужчин за меньшие деньги. Так, другой Юрий готов провести с девушкой время за 5 тысяч рублей, условия обсуждаются лично, минимальное время — час.

Арсен может посидеть в баре за счет женщины за 2 тысячи рублей и прогуляться с ней за ту же сумму, ночь обойдется в 5 тысяч. Парень берет срочные заказы, занимается этим меньше года.

Георгий согласен работать без предоплаты.

«Девочки, кто хочет провести это 8 Марта так, чтобы потом его не вспомнить — вам ко мне», — гласит описание услуги от автора.

Отдельная услуга — поздравление с 8 Марта от африканцев. За нее придется заплатить от 3 тысяч рублей. По желанию в услугу могут включить поцелуи ваших фото.

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