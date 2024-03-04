Парень на 8 Марта. Женщинам предлагают провести праздник с мужчиной за деньги

Для того, чтобы девушка почувствовала себя полноценной, Юрий предлагает вручить купленный ей же айфон за 15 тысяч рублей, авто — за 25 тысяч. Подарки дама должна купить себе заблаговременно сама. Перформанс, «который отпечатается в памяти», будет стоить 77 тысяч рублей. Пострелять вместе в тире — 15 тысяч, за 5 тысяч рублей Юрий опубликует фото или видео девушки в своих соцсетях.