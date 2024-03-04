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Мужчина пострадал

Пенсионер пострадал в массовом ДТП с автобусом в Новосибирске

4 марта 2024, 01:15
Фото: ГИБДД по НСО
Мужчина пострадал
В воскресенье, 3 марта, в Новосибирске произошло серьезное ДТП с участием нескольких автомобилей и автобуса. Пострадал пожилой мужчина.

Инцидент произошел в Ленинском районе. По информации ГИБДД, водитель автобуса двигался по улице Титова в направлении улицы Троллейная.

В районе дома на Титова, 91 он столкнулся с Daewoo Matiz, который ехал по улице Пермская в сторону Оборонной. Затем автобус врезался в Hyundai I30, двигавшийся по Титова в направлении Третьего Пермского переулка, и в автомобиль Волга 3110, который также двигался по Титова.

В результате аварии пострадал 66-летний водитель «Волги». Его срочно доставили в больницу, чтобы оказать необходимую помощь.

Ранее мы показали фото и видео с момента ДТП. Напомним, что в Новосибирске появится мемориальная доска памяти Сергея Бугаева. Он был президентом новосибирского рок-клуба и даже создал свой молодежный центр.

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#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Автобус#Эмилия Губарева#Пенсионер
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