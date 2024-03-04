Пенсионер пострадал в массовом ДТП с автобусом в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:15
Published Сегодня, 01:15
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Инцидент произошел в Ленинском районе. По информации ГИБДД, водитель автобуса двигался по улице Титова в направлении улицы Троллейная.
В районе дома на Титова, 91 он столкнулся с Daewoo Matiz, который ехал по улице Пермская в сторону Оборонной. Затем автобус врезался в Hyundai I30, двигавшийся по Титова в направлении Третьего Пермского переулка, и в автомобиль Волга 3110, который также двигался по Титова.
В результате аварии пострадал 66-летний водитель «Волги». Его срочно доставили в больницу, чтобы оказать необходимую помощь.
Ранее мы показали фото и видео с момента ДТП. Напомним, что в Новосибирске появится мемориальная доска памяти Сергея Бугаева. Он был президентом новосибирского рок-клуба и даже создал свой молодежный центр.