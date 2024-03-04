Пенсионер пострадал в массовом ДТП с автобусом в Новосибирске

В районе дома на Титова, 91 он столкнулся с Daewoo Matiz, который ехал по улице Пермская в сторону Оборонной. Затем автобус врезался в Hyundai I30, двигавшийся по Титова в направлении Третьего Пермского переулка, и в автомобиль Волга 3110, который также двигался по Титова.