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Posted Сегодня, 03:55

Published Сегодня, 03:55

Modified Сегодня, 03:57

Updated Сегодня, 03:57

Пешеходы пострадали

Пешеходов сбил водитель на Audi. Они получили серьезные травмы

4 марта 2024, 03:55
Фото: ГИБДД по НСО
Пешеходы пострадали

Пешеходов сбил водитель на Audi в Новосибирске

Два пешехода пострадали при переходе дороги в Новосибирске. Их сбил автомобилист на «Ауди».

Вечером 3 марта в 21:40 водитель, родившийся в 1980 году, управлял автомобилем Audi по Мочищенскому шоссе. В районе дома №19 на улице Аэропорт он совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу.

Как отметили в ГИБДД, люди шли вне пешеходного перехода. Оба пешехода, родившиеся в 1996 и 1995 годах, получили серьезные травмы и были доставлены в лечебное учреждение. По этому случаю начато расследование.

Напомним, ранее пенсионер пострадал в массовом ДТП с автобусом в Новосибирске. Все случилось на улице Троллейная. Также мы рассказывали, как водители встали в огромную пробку на дамбе ГЭС сегодня в Новосибирске. Автобус заблокировал полосу движения в сторону левого берега, а из-за этого транспорт приходилось объезжать по встречке, что создало пробку и на правый берег.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Эмилия Губарева#Пешеходы
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