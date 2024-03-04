Пешеходов сбил водитель на Audi. Они получили серьезные травмы

Напомним, ранее пенсионер пострадал в массовом ДТП с автобусом в Новосибирске. Все случилось на улице Троллейная. Также мы рассказывали, как водители встали в огромную пробку на дамбе ГЭС сегодня в Новосибирске. Автобус заблокировал полосу движения в сторону левого берега, а из-за этого транспорт приходилось объезжать по встречке, что создало пробку и на правый берег.