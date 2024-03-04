Пешеходов сбил водитель на Audi. Они получили серьезные травмы

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
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Вечером 3 марта в 21:40 водитель, родившийся в 1980 году, управлял автомобилем Audi по Мочищенскому шоссе. В районе дома №19 на улице Аэропорт он совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу.
Как отметили в ГИБДД, люди шли вне пешеходного перехода. Оба пешехода, родившиеся в 1996 и 1995 годах, получили серьезные травмы и были доставлены в лечебное учреждение. По этому случаю начато расследование.
Напомним, ранее пенсионер пострадал в массовом ДТП с автобусом в Новосибирске. Все случилось на улице Троллейная. Также мы рассказывали, как водители встали в огромную пробку на дамбе ГЭС сегодня в Новосибирске. Автобус заблокировал полосу движения в сторону левого берега, а из-за этого транспорт приходилось объезжать по встречке, что создало пробку и на правый берег.