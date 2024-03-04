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Published Сегодня, 08:24

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Updated Сегодня, 08:26

Митя Фомин проиграл финальное испытание

Певец из Новосибирска Митя Фомин проиграл в финале шоу «Выжить в Самарканде»

4 марта 2024, 08:24
Фото: mityafomin.ru
Митя Фомин проиграл финальное испытание

Новосибирец Митя Фомин не выдержал финального испытания в «Выжить в Самарканде»

Певец из Новосибирска Митя Фомин дошел до финала реалити-шоу «Выжить в Самарканде». Однако финальное испытание оказалось для него непростым.

Для прохождения финального испытания нужно было разделиться на пары. Это несколько дезориентировало участников, поэтому решение принимали посредством жребия. Судьба поначалу связала Митю Фомина с блогером Вики Одинцовой, но затем он переиграл в пользу певицы Юлии Паршуты.

Однако пара в лице Вики Одинцовой и «народного представителя» Александра Лося оказалась слаженнее и прошла в суперфинал. Это расстроило Митю Фомина.

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«Если бы мы остались с Вики, может быть, мы бы и выиграли, потому что от нее многое зависело. Будет урок. Коней на переправе не меняют», — заявил певец.

Напомним, что блогер и певец из Новосибирска DAVA сразится за сокровища китайского императора вместе с братом.

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