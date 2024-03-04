Певец из Новосибирска Митя Фомин проиграл в финале шоу «Выжить в Самарканде»

Для прохождения финального испытания нужно было разделиться на пары. Это несколько дезориентировало участников, поэтому решение принимали посредством жребия. Судьба поначалу связала Митю Фомина с блогером Вики Одинцовой, но затем он переиграл в пользу певицы Юлии Паршуты.