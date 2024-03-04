Певец из Новосибирска Митя Фомин проиграл в финале шоу «Выжить в Самарканде»

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Для прохождения финального испытания нужно было разделиться на пары. Это несколько дезориентировало участников, поэтому решение принимали посредством жребия. Судьба поначалу связала Митю Фомина с блогером Вики Одинцовой, но затем он переиграл в пользу певицы Юлии Паршуты.
Однако пара в лице Вики Одинцовой и «народного представителя» Александра Лося оказалась слаженнее и прошла в суперфинал. Это расстроило Митю Фомина.
«Если бы мы остались с Вики, может быть, мы бы и выиграли, потому что от нее многое зависело. Будет урок. Коней на переправе не меняют», — заявил певец.
Напомним, что блогер и певец из Новосибирска DAVA сразится за сокровища китайского императора вместе с братом.