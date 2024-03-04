«Playboy» впервые в своей истории поместил на обложку нейросетевую модель

Все фотографии этой модели, которую зовут Саманта Эверли, были созданы при помощи нейросети. Журнал также опубликовал интервью, где Саманта рассказывает о себе. Она описывается как девушка в возрасте 23 лет, увлекающаяся человеческим творчеством и завидующая, что люди могут наслаждаться едой и морским бризом.