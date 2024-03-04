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Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

«Playboy» впервые в своей истории поместил на обложку нейросетевую модель

4 марта 2024, 10:41
Впервые в истории журнала «Playboy» на обложке мексиканского издания появилась модель, созданная с помощью искусственного интеллекта, пишет Pravda.Ru.

Все фотографии этой модели, которую зовут Саманта Эверли, были созданы при помощи нейросети. Журнал также опубликовал интервью, где Саманта рассказывает о себе. Она описывается как девушка в возрасте 23 лет, увлекающаяся человеческим творчеством и завидующая, что люди могут наслаждаться едой и морским бризом.

На вопрос журналистов о том, не боится ли она конкуренции со стороны других цифровых моделей, Саманта отвечает, что у каждого из них есть свое место и возможности для самореализации.

Кроме того, у красавицы, созданной искусственным интеллектом, есть аккаунт в социальных сетях, на который подписаны около 119 тысяч человек. По информации Factz, Саманта Эверли стала миллионером, предлагая подписку на эксклюзивный контент для взрослых в социальных сетях.

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