«Playboy» впервые в своей истории поместил на обложку нейросетевую модель

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Все фотографии этой модели, которую зовут Саманта Эверли, были созданы при помощи нейросети. Журнал также опубликовал интервью, где Саманта рассказывает о себе. Она описывается как девушка в возрасте 23 лет, увлекающаяся человеческим творчеством и завидующая, что люди могут наслаждаться едой и морским бризом.
На вопрос журналистов о том, не боится ли она конкуренции со стороны других цифровых моделей, Саманта отвечает, что у каждого из них есть свое место и возможности для самореализации.
Кроме того, у красавицы, созданной искусственным интеллектом, есть аккаунт в социальных сетях, на который подписаны около 119 тысяч человек. По информации Factz, Саманта Эверли стала миллионером, предлагая подписку на эксклюзивный контент для взрослых в социальных сетях.