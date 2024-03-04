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Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

В новосибирском селе продают дом с баней за 35 млн рублей

Под Новосибирском продают дом с баней и самоваром за 35 млн рублей

4 марта 2024, 10:38
Фото: N1.ru
В новосибирском селе продают дом с баней за 35 млн рублей

В новосибирском селе продают дом с баней за 35 млн рублей

В селе Новокаменка Новосибирского района продают коттедж с участком. За жилую недвижимость со всеми удобствами просят 35 миллионов рублей.

Дом, расположенный на тупиковой улице села, полностью меблирован и готов к проживанию. Хозяин утверждает, что он идеально подходит для «желающих уединения с природой со стилем и без потери комфорта».

Покупатель сможет любоваться лесными пейзажами, кататься по полям на велосипеде или гулять с собакой, собирать грибы и ягоды. А летом на участок даже забегают зайцы.

«Дороги чистит сельсовет и дополнительных платежей в УК нет», — сообщается о еще одном достоинстве дома в объявлении на N1.ru.

В доме имеется гостиная, совмещенная с кухней и обеденной зоной. Коридор позволяет попасть в спальни и два санитарных узла. Для любителей почаевничать есть даже специальная комната с самоваром и чайным сервизом.

Но главным достоинством, безусловно, является баня, в которую можно попасть. Не выходя из дома. При этом на электрокотел придется потратить до 15 тысяч рублей.

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