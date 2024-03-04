Под Новосибирском продают дом с баней и самоваром за 35 млн рублей

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Дом, расположенный на тупиковой улице села, полностью меблирован и готов к проживанию. Хозяин утверждает, что он идеально подходит для «желающих уединения с природой со стилем и без потери комфорта».
Покупатель сможет любоваться лесными пейзажами, кататься по полям на велосипеде или гулять с собакой, собирать грибы и ягоды. А летом на участок даже забегают зайцы.
«Дороги чистит сельсовет и дополнительных платежей в УК нет», — сообщается о еще одном достоинстве дома в объявлении на N1.ru.
В доме имеется гостиная, совмещенная с кухней и обеденной зоной. Коридор позволяет попасть в спальни и два санитарных узла. Для любителей почаевничать есть даже специальная комната с самоваром и чайным сервизом.
Но главным достоинством, безусловно, является баня, в которую можно попасть. Не выходя из дома. При этом на электрокотел придется потратить до 15 тысяч рублей.