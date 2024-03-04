Сайт развития Новосибирска-2030 превратился в портал со стройматериалами

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Сайт стратегии развития Новосибирска до 2030 года превратился в портал с обзором стройматериалов. На это обратил внимание Mash Siberia. При переходе на сайт Новосибирск2030.рф пользователей автоматически перебрасывает на ресурс stroimaterials.ru.
На сайте можно узнать о преимуществах и особенностях строганных досок, деревянных стульев, алмазных чашек по металлу, другое.
Стратегия социально-экономического развития Новосибирска до 2030 года утверждена в 2018 году решением Совета депутатов.
Об отставке Анатолия Локтя стало известно в конце 2023 года. Сейчас в мэрии Новосибирска идет прием документов от кандидатов на должность мэра. Конкурс пройдет 4 апреля.