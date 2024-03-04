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Posted Сегодня, 05:25

Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

Сайт развития Новосибирска-2030 превратился в портал со стройматериалами

Сайт развития Новосибирска-2030 превратился в портал со стройматериалами

4 марта 2024, 05:25
Фото: 1MI
При переходе на сайт Новосибирск2030.рф пользователей автоматически перебрасывает на ресурс stroimaterials.ru.

Сайт стратегии развития Новосибирска до 2030 года превратился в портал с обзором стройматериалов. На это обратил внимание Mash Siberia. При переходе на сайт Новосибирск2030.рф пользователей автоматически перебрасывает на ресурс stroimaterials.ru.

На сайте можно узнать о преимуществах и особенностях строганных досок, деревянных стульев, алмазных чашек по металлу, другое.

Фото: stroimaterials.ru

Стратегия социально-экономического развития Новосибирска до 2030 года утверждена в 2018 году решением Совета депутатов.

Об отставке Анатолия Локтя стало известно в конце 2023 года. Сейчас в мэрии Новосибирска идет прием документов от кандидатов на должность мэра. Конкурс пройдет 4 апреля.

Как будет проходить конкурс по отбору кандидатов на пост мэра
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#Политика#Новосибирск#Развитие#Мэр Новосибирска#Сайт#Алёна Рогонова
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