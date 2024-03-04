Школьницы врезались в дерево при катании на тюбинге — одна в реанимации

Обе школьницы получили травмы в результате столкновения. Одна из девочек, родившаяся в 2009 году, находится в отделении травматологии местной больницы. Второй ребенок, родившийся в 2008 году, был доставлен в реанимацию Искитимской центральной городской больницы.