Школьницы врезались в дерево при катании на тюбинге — одна в реанимации

Posted Сегодня, 02:35
Published Сегодня, 02:35
Modified Сегодня, 03:14
Updated Сегодня, 03:14
Все случилось в Искитиме. Инцидент произошел в субботу, 2 марта, около 17.00. Две девочки катались на ватрушках и врезались в дерево, передает Искитимская газета.
Обе школьницы получили травмы в результате столкновения. Одна из девочек, родившаяся в 2009 году, находится в отделении травматологии местной больницы. Второй ребенок, родившийся в 2008 году, был доставлен в реанимацию Искитимской центральной городской больницы.
Напомним, ранее ребенок на тюбинге врезался в автомобиль. Мальчик помял дверь иномарки, но сам не пострадал. Владелец разбирался с его родителями по поводу компенсации.
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