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Published Сегодня, 02:35

Modified Сегодня, 03:14

Updated Сегодня, 03:14

Девочки пострадали

Школьницы врезались в дерево при катании на тюбинге — одна в реанимации

4 марта 2024, 02:35
Фото: 1MI
Девочки пострадали

Две школьницы врезались в дерево при катании на тюбинге

В Новосибирской области два ребенка врезались в дерево во время катания на «плюшках», получив при этом травмы.

Все случилось в Искитиме. Инцидент произошел в субботу, 2 марта, около 17.00. Две девочки катались на ватрушках и врезались в дерево, передает Искитимская газета.

Обе школьницы получили травмы в результате столкновения. Одна из девочек, родившаяся в 2009 году, находится в отделении травматологии местной больницы. Второй ребенок, родившийся в 2008 году, был доставлен в реанимацию Искитимской центральной городской больницы.

Напомним, ранее ребенок на тюбинге врезался в автомобиль. Мальчик помял дверь иномарки, но сам не пострадал. Владелец разбирался с его родителями по поводу компенсации.

Также мы писали, об опасных зимних развлечений, которые перечислили врачи Новосибирского НИИТО. В лидерах был тюбинг.

Рейтинг самых опасных зимних развлечений в Новосибирске составили врачи НИИТО
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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Искитим#Эмилия Губарева#Травмы#Тюбинг
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