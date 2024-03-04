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Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Новосибирцев предупредили о шквалистом ветре до 18 м/с

Штормовое предупреждение: шквалистый ветер накроет Новосибирск 5 марта

4 марта 2024, 11:32
Фото: 1MI

Новосибирцев предупредили о шквалистом ветре до 18 м/с

Ночью ветер будет достигать 9 м/с. Днем ветер усилится до 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Во вторник, 5 марта, ветер в Новосибирске усилится до 18 метров в секунду. Об этом предупреждает пресс-центр мэрии со ссылкой на ЕДДС.

«Возможны падения слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов, веток, обрывы линий электропередач. Руководителям организаций поручено очистить крыши от снега, оградить опасные участки сигнальными лентами», — сказано в сообщении.

При возникновении чрезвычайных ситуаций нужно звонить по телефонам: 051, 218-68-88, 227-44-44.

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Согласно информации ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 5 марта в Новосибирске облачно, пройдет небольшой снег, ночью — местами умеренный снег. На дорогах гололедица.

Ночью -5…-7 градусов, ветер юго-западный, 4-9 м/с. Днем -2…-4 градусов, ветер 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с.

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