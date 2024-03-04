Сибирячка спела и угостила всех сдобой на «Поле Чудес»

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Девушка сразу смогла угадать три буквы «О» в загаданном слове. После этого девушка спела песню «Просто пой», приятно поразив ведущего. Увидев, что у сибирячки в руках корзинка со сдобой, Леонид Якубович попросил угостить зрителей в студии. Лиза Козенец стала ломать хлеб и угощать людей.
После этого Лиза решила пошутить и надела на Якубовича именинный колпак, став зажигать свечи на торте. На этом участие сибирячки в шоу закончилось, так как она не угадала букву и слово.
«Я не выиграла, увы. Но впечатления позитивные», — поделилась впечатлениями Елизавета Козенец VN.ru.
Напомним, ранее новосибирский певец Шура сбежал со скандалом с эфира шоу «Это нормально» на ТНТ.