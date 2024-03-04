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Published Сегодня, 06:52

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Updated Сегодня, 06:54

Жительница Новосибирска Елизавета Козенец приятно удивила Леонида Якубовича

Сибирячка спела и угостила всех сдобой на «Поле Чудес»

4 марта 2024, 06:52
Фото: VN.ru
Жительница Новосибирска Елизавета Козенец приятно удивила Леонида Якубовича

Жительница Новосибирска спела на «Поле Чудес» у Якубовича

Жительница Новосибирска Елизавета Козенец приняла участие в шоу Леонида Якубовича «Поле Чудес». Передачу показали 1 марта.

Девушка сразу смогла угадать три буквы «О» в загаданном слове. После этого девушка спела песню «Просто пой», приятно поразив ведущего. Увидев, что у сибирячки в руках корзинка со сдобой, Леонид Якубович попросил угостить зрителей в студии. Лиза Козенец стала ломать хлеб и угощать людей.

После этого Лиза решила пошутить и надела на Якубовича именинный колпак, став зажигать свечи на торте. На этом участие сибирячки в шоу закончилось, так как она не угадала букву и слово.

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«Я не выиграла, увы. Но впечатления позитивные», — поделилась впечатлениями Елизавета Козенец VN.ru.

Напомним, ранее новосибирский певец Шура сбежал со скандалом с эфира шоу «Это нормально» на ТНТ.

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#Культура#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Поле чудес#Телевидение#Александр Ляхов
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