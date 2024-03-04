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Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Житель Новосибирска может купить крошечную студию в Москве, продав свою квартиру

Сколько квартир нужно продать в Новосибирске, чтобы купить 1-комнатную в Москве

4 марта 2024, 11:57
Фото: 1MI

Житель Новосибирска может купить крошечную студию в Москве, продав свою квартиру

Для приобретения полноценной однокомнатной квартиры в столице нужно продать две квартиры в Новосибирске.

В Москве квадратный метр на вторичном рынке жилья сейчас оценивают в 326 738 рублей. Эксперты портала «Мир квартир» подсчитали, сколько метров в столице могут себе позволить жители разных городов России, продав свое жилье. Так, новосибирцы, продав свое жилье в среднем за 6 млн рублей, смогут позволить себе в столице скромную студию площадью 18,3 кв. метра.

В самом выгодном положении оказались сочинцы. Вырученных денег им хватит на небольшую однокомнатную квартиру в Москве площадью 35 кв. метров. Собственникам жилья в Санкт-Петербурге хватит на «однушку» 33 кв. метров.

Жители остальных городов в лучшем случае могут позволить себе студию.

«Чтобы стать хозяином полноценной однокомнатной „однушки“, нужно продать две квартиры в родном городе», — говорят эксперты.
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