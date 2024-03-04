Сколько квартир нужно продать в Новосибирске, чтобы купить 1-комнатную в Москве

В Москве квадратный метр на вторичном рынке жилья сейчас оценивают в 326 738 рублей. Эксперты портала «Мир квартир» подсчитали, сколько метров в столице могут себе позволить жители разных городов России, продав свое жилье. Так, новосибирцы, продав свое жилье в среднем за 6 млн рублей, смогут позволить себе в столице скромную студию площадью 18,3 кв. метра.