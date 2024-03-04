Скуфы, штрихи и тюбики: что скрывается за оскорбительным интернет-сленгом про мужчин

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
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Updated Сегодня, 08:29
Термины появились в разное время, но сейчас активно используются в интернет-сленге. Некоторые понятия затрагивают внешние факторы, а другие — характер.
Скуф — это один из самых оскорбительных терминов. Изначально под ним представляли неуспешных мужчин за 30, неопрятно выглядевших, с залысинами, пивным животом. Зачастую они осуждают молодежь и критикуют новые тренды: они вечно недовольны и постоянно ворчат. Типичные представителя из героев сериалов, это звезда «Счастливы вместе» Гена Букин или герой Сергея Светлакова из шоу «Наша Раша», который очень любит сидеть на диване в мятой майке у телевизора. Со временем термин снял характеристики внешности и стал постироничным. Многие стали в шутку называть себя скуфами или вставать на их защиту.
Эти слова означают разные типы парней.
Масик — это самое позитивное слово. Речь идет о заботливом, щедром мужчине, который не скупится на любовь к своей даме сердца. Сначала это был ироничный синоним «папика», то есть обеспеченного мужчины, который содержит свою девушку и дарит им подарки, возят в Дубай. Хоть этот термин и положительный, иногда к масикам относятся снисходительно, как к щенку или котенку, не воспринимают всерьез.
Чечик — скучный, нейтральный, неинтересный парень, либо просто незнакомый. Термин сокращен от слова «человечек», «чувак» или «чел». Часто чечиками называют хороших парней, которые не могут выбраться из френдзоны (перейти из друзей в бойфренды).
Тюбик — это парень, который сначала казался привлекательным, а потом раскрылись все его скелеты в шкафу: он манипулятор, применяет эмоциональные качели, не уважает девушку. С ним можно забыть о здоровых отношениях. Сленг пришел прямиком из трендов TikTok и быстро разошелся среди зумеров. Поначалу тюбиками называли слабых парней, которые не могут за себя постоять, но после значение изменилось — теперь так величают всех молодых людей, с которыми не получится построить нормальные отношения.
Штрих — это опасный парень, который применяет психологическое и физическое насилие. Причем этот термин старше остальных. Появился он еще в 90-х, из блатного жаргона и сериалов про бандитов. Считается, что таких парней лучше обходить стороной. Они абьюзеры, имеют вредные привычки и даже могут быть в центре криминального мира.