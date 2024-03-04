Скуфы, штрихи и тюбики: что скрывается за оскорбительным интернет-сленгом про мужчин

Скуф — это один из самых оскорбительных терминов. Изначально под ним представляли неуспешных мужчин за 30, неопрятно выглядевших, с залысинами, пивным животом. Зачастую они осуждают молодежь и критикуют новые тренды: они вечно недовольны и постоянно ворчат. Типичные представителя из героев сериалов, это звезда «Счастливы вместе» Гена Букин или герой Сергея Светлакова из шоу «Наша Раша», который очень любит сидеть на диване в мятой майке у телевизора. Со временем термин снял характеристики внешности и стал постироничным. Многие стали в шутку называть себя скуфами или вставать на их защиту.