Снежная башня появилась на пляже Академгородка: мы пообщались с ее строителем

Раньше стройка начиналась в ноябре, теперь из-за нехватки снега на берегу Александр берется за лопату и пилу в декабре. Старается приходить вечерами каждый день и работает примерно по три часа. Снежные блоки для устойчивости скрепляет водой, так что на башню можно забираться, не боясь обрушения. Каждый год она разная не только по внешнему облику, но и по размеру. Например, сейчас ее высота составляет 15 блоков из снега, а несколько лет назад конструкция получилась в два раза выше.