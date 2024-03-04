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Снежная башня появлятся здесь десятый год подряд

Снежная башня появилась на пляже Академгородка: мы пообщались с ее строителем

4 марта 2024, 08:25
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Снежная башня появлятся здесь десятый год подряд

Огромная снежная башня появилась на пляже новосибирского Академгородка

На пляже в Академгородке вновь появилась башня, сложенная из снежных блоков. Десятый год подряд таинственный строитель возводит здесь такое сооружение. Он не любит общаться с людьми, но нам удалось с ним поговорить

Башня, напоминающая средневековые фортификационные сооружения, вот уже несколько лет подряд появляется в дальнем конце Центрального пляжа в Академгородке, недалеко от границы с нудистским пляжем. В этом году ее автор закончил строение в последних числах февраля. Вокруг его личности ходят легенды — он старается работать во внеурочное время, чтобы не попадаться на глаза зевакам. Рассказывают, что он нелюдим, неохотно вступает в диалог с посторонними, а строительство снежных замков как-то связано с трагедией в его прошлом.

Пила и лопата — основные инструменты при работе со снегомПила и лопата — основные инструменты при работе со снегом
Пила и лопата — основные инструменты при работе со снегом
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Нам удалось застать строителя крепости, когда он завершал последние штрихи в облике своего сооружения. Александр, так его зовут, оказался позитивным и общительным человеком, хотя, по его словам он действительно не стремится к публичности. Сотрудник института экономики и организации промышленного производства возводит такую конструкцию в одиночку в десятый раз. Говорит, для него это сродни занятию физкультурой.

Александр работает в институте экономики СО РАНАлександр работает в институте экономики СО РАН
Александр работает в институте экономики СО РАН
Фото: Артем Шершнев / atas.info
«Важен процесс, а не результат, — улыбается Александр. — Кто-то железки таскает в спортзале, кто-то на диване лежит с пивом. А я вот сюда хожу, мне нравится. Проекта, как такового нет. Есть какая-то задумка, а там как получится, Вот нынче я хотел совсем по-другому сделать, но снега не было».
нужно признаться, что забираться на башню страшновато. Поручней на лестнице не предусмотренонужно признаться, что забираться на башню страшновато. Поручней на лестнице не предусмотрено
нужно признаться, что забираться на башню страшновато. Поручней на лестнице не предусмотрено
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Раньше стройка начиналась в ноябре, теперь из-за нехватки снега на берегу Александр берется за лопату и пилу в декабре. Старается приходить вечерами каждый день и работает примерно по три часа. Снежные блоки для устойчивости скрепляет водой, так что на башню можно забираться, не боясь обрушения. Каждый год она разная не только по внешнему облику, но и по размеру. Например, сейчас ее высота составляет 15 блоков из снега, а несколько лет назад конструкция получилась в два раза выше.

С верхней площадки открывается вид на весь пляжС верхней площадки открывается вид на весь пляж
С верхней площадки открывается вид на весь пляж
Фото: Артем Шершнев / atas.info
«Я рад, что это стало такой своеобразной достопримечательностью. Вот, еще сейчас снежный проход копаю для детишек, им такое нравится. И если люди сюда специально приходят, чтобы забраться наверх и сделать красивые фото, это же здорово», — рассказывает Александр.

За все годы башня ни разу не стала объектом внимания вандалов. Но может оказаться так, что в этом году она станет последним творением Александра. Говорит, все-таки тяжело заниматься стройкой в одиночку. Но тут же сам смеется над своими словами.

Башня простоит до тех пор, пока ее не растопит жаркое апрельсткое солнцеБашня простоит до тех пор, пока ее не растопит жаркое апрельсткое солнце
Башня простоит до тех пор, пока ее не растопит жаркое апрельсткое солнце
Фото: Артем Шершнев / atas.info
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#Новосибирск#Артем Шершнев#Академгородок#Снежные фигуры#Пляж#Башня
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