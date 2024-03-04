Снежная башня появилась на пляже Академгородка: мы пообщались с ее строителем

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Башня, напоминающая средневековые фортификационные сооружения, вот уже несколько лет подряд появляется в дальнем конце Центрального пляжа в Академгородке, недалеко от границы с нудистским пляжем. В этом году ее автор закончил строение в последних числах февраля. Вокруг его личности ходят легенды — он старается работать во внеурочное время, чтобы не попадаться на глаза зевакам. Рассказывают, что он нелюдим, неохотно вступает в диалог с посторонними, а строительство снежных замков как-то связано с трагедией в его прошлом.
Нам удалось застать строителя крепости, когда он завершал последние штрихи в облике своего сооружения. Александр, так его зовут, оказался позитивным и общительным человеком, хотя, по его словам он действительно не стремится к публичности. Сотрудник института экономики и организации промышленного производства возводит такую конструкцию в одиночку в десятый раз. Говорит, для него это сродни занятию физкультурой.
«Важен процесс, а не результат, — улыбается Александр. — Кто-то железки таскает в спортзале, кто-то на диване лежит с пивом. А я вот сюда хожу, мне нравится. Проекта, как такового нет. Есть какая-то задумка, а там как получится, Вот нынче я хотел совсем по-другому сделать, но снега не было».
Раньше стройка начиналась в ноябре, теперь из-за нехватки снега на берегу Александр берется за лопату и пилу в декабре. Старается приходить вечерами каждый день и работает примерно по три часа. Снежные блоки для устойчивости скрепляет водой, так что на башню можно забираться, не боясь обрушения. Каждый год она разная не только по внешнему облику, но и по размеру. Например, сейчас ее высота составляет 15 блоков из снега, а несколько лет назад конструкция получилась в два раза выше.
«Я рад, что это стало такой своеобразной достопримечательностью. Вот, еще сейчас снежный проход копаю для детишек, им такое нравится. И если люди сюда специально приходят, чтобы забраться наверх и сделать красивые фото, это же здорово», — рассказывает Александр.
За все годы башня ни разу не стала объектом внимания вандалов. Но может оказаться так, что в этом году она станет последним творением Александра. Говорит, все-таки тяжело заниматься стройкой в одиночку. Но тут же сам смеется над своими словами.