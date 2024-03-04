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Конкурс на должность мэра Новосибирска состоится 4 апреля

Стал известен первый претендент на пост мэра Новосибирска — им может стать боец СВО

4 марта 2024, 13:00
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Конкурс на должность мэра Новосибирска состоится 4 апреля

В Новосибирске на пост мэра претендует участник СВО

В Новосибирске стал известен первый кандидат на пост мэра города. Соответствующий конкурс намечен на 4 апреля.
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Выборы

По данным городского совета депутатов, первым претендентом на пост стал Александр Трушакин. Мужчина является участником специальной военной операции на Украине. На данный момент сибиряк подал все документы.

Стоит отметить, что 61-летний Александр Трушакин уже не первый раз участвует в подобных политических кампаниях. В 2016 году сибиряк баллотировался в Госдуму РФ от партии «Яблоко». В 2020 и 2023 годах он претендовал на кресло мэра Бердска.

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Для регистрации на конкурс кандидат должен предоставить программу развития города, уведомление об отсутствии имущества и счетов за границей и справку о доходах и имуществе (в том числе, близких родственников). Помимо этого, потенциальному мэру необходимо направить документы об образовании, стаже работы и достижениях.

Напомним, что о желании стать мэром заявил и бывший директор «Новоколледжа» Сергей Чернышов*

*физическое лицо, признанное иностранным агентом.

Иноагент Сергей Чернышов заявил о намерении стать мэром Новосибирска
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