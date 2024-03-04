Стал известен первый претендент на пост мэра Новосибирска — им может стать боец СВО

Стоит отметить, что 61-летний Александр Трушакин уже не первый раз участвует в подобных политических кампаниях. В 2016 году сибиряк баллотировался в Госдуму РФ от партии «Яблоко». В 2020 и 2023 годах он претендовал на кресло мэра Бердска.