Стал известен первый претендент на пост мэра Новосибирска — им может стать боец СВО

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
По данным городского совета депутатов, первым претендентом на пост стал Александр Трушакин. Мужчина является участником специальной военной операции на Украине. На данный момент сибиряк подал все документы.
Стоит отметить, что 61-летний Александр Трушакин уже не первый раз участвует в подобных политических кампаниях. В 2016 году сибиряк баллотировался в Госдуму РФ от партии «Яблоко». В 2020 и 2023 годах он претендовал на кресло мэра Бердска.
Для регистрации на конкурс кандидат должен предоставить программу развития города, уведомление об отсутствии имущества и счетов за границей и справку о доходах и имуществе (в том числе, близких родственников). Помимо этого, потенциальному мэру необходимо направить документы об образовании, стаже работы и достижениях.
Напомним, что о желании стать мэром заявил и бывший директор «Новоколледжа» Сергей Чернышов*
*физическое лицо, признанное иностранным агентом.