Стала известна судьба голодного ребенка из запертой квартиры в Новосибирске

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Published Сегодня, 01:43
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Мать оставила 8-летнего ребенка запертым в квартире на несколько дней. Как рассказал мальчик, все это время он смотрел мультики, боялся спать один в темноте, поэтому дома постоянно горел свет. После криков о помощи из-за голода и страха, соседи отреагировали и вызвали полицию. В квартиру ворвались спасатели. Внутри они увидели испуганного мальчика и пустой холодильник.
«Ребенок действительно был голодный, полицейские дали ему кефир и булочку. Он прыгнул на еду, как голодный хищник, даже с целлофановой упаковкой», — рассказал КП-Новосибирск владелец квартиры, который сдавал жилье одинокой матери с ребенком.
Ребенок был выведен полицейскими, а сотрудники опеки забрали его в специальный центр помощи подросткам. Мальчик признался, что он уже оставался один. Сейчас родной матери его не вернут. Женщина явилась домой только после настойчивых звонков, а затем сказала, что оставила ребенка всего на час.
Прокуратура Новосибирской области начала проверку данного инцидента. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил следователям возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения материнских обязанностей. Юристы считают, что мать могут ограничить в правах после всей шумихи.