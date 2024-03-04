Стала известна судьба голодного ребенка из запертой квартиры в Новосибирске

Ребенок был выведен полицейскими, а сотрудники опеки забрали его в специальный центр помощи подросткам. Мальчик признался, что он уже оставался один. Сейчас родной матери его не вернут. Женщина явилась домой только после настойчивых звонков, а затем сказала, что оставила ребенка всего на час.