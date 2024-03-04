Травников поручил руководителям региона включиться в реализацию послания президента

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
На оперативном совещании в правительстве региона 4 марта Андрей Травников отметил, что предстоит значительная, ответственная, но приятная работа. Региону открываются новые возможности для развития муниципалитетов и решения задач граждан, которые давно ожидают своего решения.
Андрей Травников подчеркнул важность проведения предварительной работы, оценки состояния документации объектов земельных участков и региональных программ, а также актуализации, если это необходимо. Это касается как областных руководителей, министров, так и глав муниципалитетов.
«Много было инициатив, направленных на развитие муниципальной инфраструктуры, территории муниципалитетов. Необходимо уже сегодня приступить к подготовке наших предложений по мероприятиям, проектам, программам, объектам», — сказал Андрей Травников.
Глава региона напомнил, что инициативы включают благоустройство территорий, программу расселения аварийного жилья, продолжение программы по капитальному ремонту школ, новую инициативу по капитальному ремонту детских садов, обновление материально-технической базы организаций профессионального образования, развитие базы высших учебных заведений и многое другое. Все эти инициативы и проекты необходимо проработать и сформировать видение, чтобы понять, что нужно реализовать в ближайшие годы.
Губернатор поручил уделить отдельное внимание инициативе по продолжению программы строительства школ, особенно в крупных городах. Для Новосибирской области это очень актуально, и программу должны пересмотреть с учетом возможности появления новых ресурсов и сокращения сроков реализации некоторых проектов. Не стоит упускать из внимания ресурсы, запланированные в городском и областном бюджете, и участие застройщиков в решении этой проблемы. Эти ресурсы не планируют заменять федеральными.
«Надеемся, что федеральная программа нам поможет просто приблизить сроки решения этой проблемы. Работы много, без раскачки приступаем к ней прямо сейчас», — дал старт выполнению поручений губернатор.