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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

Травников поручил руководителям региона включиться в реализацию послания президента

4 марта 2024, 05:07
Фото: nso.ru
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников
29 февраля Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. На церемонии в Москве присутствовал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

На оперативном совещании в правительстве региона 4 марта Андрей Травников отметил, что предстоит значительная, ответственная, но приятная работа. Региону открываются новые возможности для развития муниципалитетов и решения задач граждан, которые давно ожидают своего решения.

Андрей Травников подчеркнул важность проведения предварительной работы, оценки состояния документации объектов земельных участков и региональных программ, а также актуализации, если это необходимо. Это касается как областных руководителей, министров, так и глав муниципалитетов.

«Много было инициатив, направленных на развитие муниципальной инфраструктуры, территории муниципалитетов. Необходимо уже сегодня приступить к подготовке наших предложений по мероприятиям, проектам, программам, объектам», — сказал Андрей Травников.
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Глава региона напомнил, что инициативы включают благоустройство территорий, программу расселения аварийного жилья, продолжение программы по капитальному ремонту школ, новую инициативу по капитальному ремонту детских садов, обновление материально-технической базы организаций профессионального образования, развитие базы высших учебных заведений и многое другое. Все эти инициативы и проекты необходимо проработать и сформировать видение, чтобы понять, что нужно реализовать в ближайшие годы.

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Губернатор поручил уделить отдельное внимание инициативе по продолжению программы строительства школ, особенно в крупных городах. Для Новосибирской области это очень актуально, и программу должны пересмотреть с учетом возможности появления новых ресурсов и сокращения сроков реализации некоторых проектов. Не стоит упускать из внимания ресурсы, запланированные в городском и областном бюджете, и участие застройщиков в решении этой проблемы. Эти ресурсы не планируют заменять федеральными.

«Надеемся, что федеральная программа нам поможет просто приблизить сроки решения этой проблемы. Работы много, без раскачки приступаем к ней прямо сейчас», — дал старт выполнению поручений губернатор.
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