Травников поручил руководителям региона включиться в реализацию послания президента

Губернатор поручил уделить отдельное внимание инициативе по продолжению программы строительства школ, особенно в крупных городах. Для Новосибирской области это очень актуально, и программу должны пересмотреть с учетом возможности появления новых ресурсов и сокращения сроков реализации некоторых проектов. Не стоит упускать из внимания ресурсы, запланированные в городском и областном бюджете, и участие застройщиков в решении этой проблемы. Эти ресурсы не планируют заменять федеральными.