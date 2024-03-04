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Парень решил поделиться старым роликом

Треш-блогер разделся до трусов и залез в аквариум с рыбами в супермаркете

4 марта 2024, 01:30
Фото: Богдан Киселев/Телеграм
Парень решил поделиться старым роликом

Треш-блогер из Новосибирска поцеловал рыбу в супермаркете

Видео, на котором блогер поцеловал рыбу в супермаркете, вызвало бурную реакцию в сети: многие осудили его поступок после освобождения из-под домашнего ареста, однако есть одно но.

Богдан Киселев разделся в супермаркете для очередного ролика, а затем залез в аквариум с рыбами. Он поцеловал одну из них. Произошедшее записывал на видео его товарищ. Их поступок оказался незамеченным сотрудниками магазина.

Однако, это видео было снято еще давно и блогер просто решил вспомнить свои пранки в своем ТГ-канале. Но не все это поняли. Под видео, которое разлетелось в соцсетях, новосибирцы яростно критикуют блогера, называя «дураком», «безумным» и другими нелестными словами.

Многие вспомнили, что Киселев совсем недавно вышел из-под домашнего ареста после своего публичного поступка: выстрел за рулем в сторону дороги. Ему дали два года условно. После того, как Богдан вышел в соцсети, он опубликовал фотографию из церкви, где «замаливал грехи». Он сказал своим подписчикам, что осознал свои поступки и теперь делится всей историей ареста в соцсетях.

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#Общество#Новосибирск#Скандал#Блогер#Эмилия Губарева#Рыба#Супермаркет#Поцелуй
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