Треш-блогер разделся до трусов и залез в аквариум с рыбами в супермаркете

Многие вспомнили, что Киселев совсем недавно вышел из-под домашнего ареста после своего публичного поступка: выстрел за рулем в сторону дороги. Ему дали два года условно. После того, как Богдан вышел в соцсети, он опубликовал фотографию из церкви, где «замаливал грехи». Он сказал своим подписчикам, что осознал свои поступки и теперь делится всей историей ареста в соцсетях.