Треш-блогер разделся до трусов и залез в аквариум с рыбами в супермаркете

Posted Сегодня, 01:30
Published Сегодня, 01:30
Modified Сегодня, 01:32
Updated Сегодня, 01:32
Богдан Киселев разделся в супермаркете для очередного ролика, а затем залез в аквариум с рыбами. Он поцеловал одну из них. Произошедшее записывал на видео его товарищ. Их поступок оказался незамеченным сотрудниками магазина.
Однако, это видео было снято еще давно и блогер просто решил вспомнить свои пранки в своем ТГ-канале. Но не все это поняли. Под видео, которое разлетелось в соцсетях, новосибирцы яростно критикуют блогера, называя «дураком», «безумным» и другими нелестными словами.
Многие вспомнили, что Киселев совсем недавно вышел из-под домашнего ареста после своего публичного поступка: выстрел за рулем в сторону дороги. Ему дали два года условно. После того, как Богдан вышел в соцсети, он опубликовал фотографию из церкви, где «замаливал грехи». Он сказал своим подписчикам, что осознал свои поступки и теперь делится всей историей ареста в соцсетях.