Цены на тюльпаны подскочили к 8 Марта. Во сколько обойдется букет в 2024 году

В преддверии 8 Марта в Новосибирске поднялись цены на тюльпаны. Рост составил 20-30%. Один цветок стоит от 100 до 280 рублей, в зависимости от сорта. Владелица питомника «КФХ Сад Шубиной» Людмила Шубина объяснила, с чем связан ощутимый рост цен на самые популярные цветы к 8 Марта.