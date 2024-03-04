Цены на тюльпаны подскочили к 8 Марта. Во сколько обойдется букет в 2024 году

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
В преддверии 8 Марта в Новосибирске поднялись цены на тюльпаны. Рост составил 20-30%. Один цветок стоит от 100 до 280 рублей, в зависимости от сорта. Владелица питомника «КФХ Сад Шубиной» Людмила Шубина объяснила, с чем связан ощутимый рост цен на самые популярные цветы к 8 Марта.
По словам эксперта, запасы цветов распроданы.
«В этом году наблюдается напряженная ситуация. Связано это с недостаточным количеством завезенной в Россию голландских луковиц. Некоторые оказались не совсем качественными и попросту не дали цветка. В связи с этим цветы подорожали на 20-30%», — рассказала «Горсайту» Людмила Шубина.
Стоимость цветов складывается также из расходов на электроэнергию, газ, повышения зарплаты сотрудникам.
В новосибирских магазинах цены на обычные тюльпаны, как правило, варьируются от 120 до 150 рублей. За более эффектные пионовидные тюльпаны просят 200 рублей. Цена на некоторые сорта доходят до 280 рублей за штуку.