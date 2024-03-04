atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

В Новосибирске резко подорожали тюльпаны до 280 рублей за штуку

Цены на тюльпаны подскочили к 8 Марта. Во сколько обойдется букет в 2024 году

4 марта 2024, 08:22
Фото: Юлия Береговая / 1MI

В Новосибирске резко подорожали тюльпаны до 280 рублей за штуку

В новосибирских магазинах цены на обычные тюльпаны, как правило, варьируются от 120 до 150 рублей. За более эффектные сорта просят от 200 рублей до 280 рублей за штуку.

В преддверии 8 Марта в Новосибирске поднялись цены на тюльпаны. Рост составил 20-30%. Один цветок стоит от 100 до 280 рублей, в зависимости от сорта. Владелица питомника «КФХ Сад Шубиной» Людмила Шубина объяснила, с чем связан ощутимый рост цен на самые популярные цветы к 8 Марта.

По словам эксперта, запасы цветов распроданы.

«В этом году наблюдается напряженная ситуация. Связано это с недостаточным количеством завезенной в Россию голландских луковиц. Некоторые оказались не совсем качественными и попросту не дали цветка. В связи с этим цветы подорожали на 20-30%», — рассказала «Горсайту» Людмила Шубина.

Стоимость цветов складывается также из расходов на электроэнергию, газ, повышения зарплаты сотрудникам.

В новосибирских магазинах цены на обычные тюльпаны, как правило, варьируются от 120 до 150 рублей. За более эффектные пионовидные тюльпаны просят 200 рублей. Цена на некоторые сорта доходят до 280 рублей за штуку.

Парень на 8 Марта. Женщинам предлагают провести праздник с мужчиной за деньги
Узнать подробнее
Читайте также:
Две ярмарки пройдут перед 8 марта в Новосибирске — что будут продаватьЧто нельзя выращивать на подоконнике — рассказала новосибирский агрономСтоит ли сеять по лунному календарю — отвечают агроном и садовод-любитель
#Экономика#Новосибирск#Цены#Цветы#8 Марта#Рост цен#Алёна Рогонова
Подпишитесь
В Новосибирске отменили концерт Instasamka — фанатам назвали причину
Вчера, 11:36
Две девочки разбились при катании на тюбинге — прокуратура начала проверку
Сегодня, 03:30
Что нельзя выращивать на подоконнике — рассказала новосибирский агроном
Вчера, 11:07
Назван самый криминальный район Новосибирска по числу преступлений мигрантов
Сегодня, 03:12
Стала известна судьба голодного ребенка из запертой квартиры в Новосибирске
Сегодня, 01:43
Как летать на дроне в городе с 1 марта: рассказываем об изменениях в правилах
1 марта, 02:00