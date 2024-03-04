У матери забрали детей из-за долга за электричество в 4 тысячи рублей

42-летняя сибирячка обратилась в соцзащиту, где она стоит на учете как малоимущая. Женщина попросила выделить материальную помощь, но вместо этого к ней домой пришли сотрудники опеки и полицейские. 10-летнего сына и 8-летнюю дочку увезли в реабилитационный центр. Обещают, что детей отдадут, когда мать докажет, что решила все проблемы.