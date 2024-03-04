У матери забрали детей из-за долга за электричество в 4 тысячи рублей

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
В Колыванском районе Новосибирской области у матери забрали детей из-за долга за электричество. Всё началось с того, что во время морозов семья была вынуждена использовать обогреватели. В итоге накопился долг.
«За два месяца накопился долг в 4 тысячи рублей, а дрова закончились. Я ждала детские пособия, чтобы рассчитаться с долгами и купить топливо. Но вдруг без предупреждения энергосбыт отключает свет», ― рассказала Анастасия в беседе с Infopro54.
42-летняя сибирячка обратилась в соцзащиту, где она стоит на учете как малоимущая. Женщина попросила выделить материальную помощь, но вместо этого к ней домой пришли сотрудники опеки и полицейские. 10-летнего сына и 8-летнюю дочку увезли в реабилитационный центр. Обещают, что детей отдадут, когда мать докажет, что решила все проблемы.
Помимо борьбы с собственными трудностями женщина пытается помогать родителям, которые живут в соседнем селе и борются с онкологией.
Отчаявшейся матери решил помочь депутат Колыванского района от партии «Справедливая Россия — За Правду» Виктор Коротков.
Депутат погасил задолженность, оплатил 3 тысячи рублей за подключение дома к электросети, дал запас дров. Также Коротков устроил женщину уборщицей в сельскую больницу. Она готова приступить к обязанностям.
Женщина соблюла все условия для возвращения детей, но осталось доказать, что ситуация не повторится.