В Академгородке продали участок за 420 млн. На нем могут построить бизнес-центр

В новосибирском Академгородке продали участок площадью 1,15 га за 420 млн рублей. Это следует из информации, размещенной на сайте «ДОМ.РФ». Указанная территория расположена на пересечении улицы Российской и проспекта Строителей. Покупатель — ООО «ГРИН АП» — имеет право возвести на участке административные здания, офисы и бизнес-центры.