В Академгородке продали участок за 420 млн. На нем могут построить бизнес-центр

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
В новосибирском Академгородке продали участок площадью 1,15 га за 420 млн рублей. Это следует из информации, размещенной на сайте «ДОМ.РФ». Указанная территория расположена на пересечении улицы Российской и проспекта Строителей. Покупатель — ООО «ГРИН АП» — имеет право возвести на участке административные здания, офисы и бизнес-центры.
Сейчас на территории находятся два гаражных бокса, здание насосной станции и паровая котельная из пяти этажей. Часть территории расположена в границах санитарно-защитной зоны, что может усложнить процесс застройки.
Ранее мэрия Новосибирска объявила о подготовке к разработке нового проекта планировки части Железнодорожного района, где находится ЦУМ. Ранее компания «Расцветай» заявила о желании построить на месте универмага два 25-этажных здания.