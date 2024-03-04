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Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:32

Updated Сегодня, 04:32

Участок в новосибирском Академгородке продали за 420 млн рублей

В Академгородке продали участок за 420 млн. На нем могут построить бизнес-центр

4 марта 2024, 04:29
Фото: 1MI

Участок в новосибирском Академгородке продали за 420 млн рублей

Часть территории расположена в границах санитарно-защитной зоны, что может усложнить процесс застройки.

В новосибирском Академгородке продали участок площадью 1,15 га за 420 млн рублей. Это следует из информации, размещенной на сайте «ДОМ.РФ». Указанная территория расположена на пересечении улицы Российской и проспекта Строителей. Покупатель — ООО «ГРИН АП» — имеет право возвести на участке административные здания, офисы и бизнес-центры.

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Сейчас на территории находятся два гаражных бокса, здание насосной станции и паровая котельная из пяти этажей. Часть территории расположена в границах санитарно-защитной зоны, что может усложнить процесс застройки.

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Ранее мэрия Новосибирска объявила о подготовке к разработке нового проекта планировки части Железнодорожного района, где находится ЦУМ. Ранее компания «Расцветай» заявила о желании построить на месте универмага два 25-этажных здания.

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#Экономика#Новосибирск#Продажа#ДОМ.РФ#Академгород#Участок#Алёна Рогонова
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