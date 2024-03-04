В Новосибирске родился редкий примат. Его нет ни в одном российском зоопарке

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:56
В Новосибирском зоопарке в семействе очковых лангуров родился детеныш. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба зоопарка. Это редкий вид приматов, которого нет в других российских зоопарках.
Маленькому лангуру исполнилось два месяца, и его жизнь меняется каждый день. Если первые недели он постоянно находился с мамой, но сейчас родительница позволяет ему проявлять самостоятельность.
«Очковые лангуры — социальные животные. Мать ненадолго отдает детеныша другим самкам и отцу семейства. Все они очень хорошо относятся к маленькому: гуляют с ним по вольеру, стремятся согреть», — говорит заместитель директора по научной работе Новосибирского зоопарка Ольга Шило.
Детеныш пробует взрослую еду: листики, кусочки овощей. У маленького лангура ярко-оранжевая шерсть. Через полгода он начнет темнеть и будет всё больше походить на родителей.