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Очковый лангур с детенышем

В Новосибирске родился редкий примат. Его нет ни в одном российском зоопарке

4 марта 2024, 05:54
Фото: Новосибирский зоопарк
Очковый лангур с детенышем

В Новосибирском зоопарке родился детеныш очковых лангуров

Рождение каждого малыша таких приматов становится большим событием.

В Новосибирском зоопарке в семействе очковых лангуров родился детеныш. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба зоопарка. Это редкий вид приматов, которого нет в других российских зоопарках.

Маленькому лангуру исполнилось два месяца, и его жизнь меняется каждый день. Если первые недели он постоянно находился с мамой, но сейчас родительница позволяет ему проявлять самостоятельность.

«Очковые лангуры — социальные животные. Мать ненадолго отдает детеныша другим самкам и отцу семейства. Все они очень хорошо относятся к маленькому: гуляют с ним по вольеру, стремятся согреть», — говорит заместитель директора по научной работе Новосибирского зоопарка Ольга Шило.
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Детеныш пробует взрослую еду: листики, кусочки овощей. У маленького лангура ярко-оранжевая шерсть. Через полгода он начнет темнеть и будет всё больше походить на родителей.

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#Общество#Новосибирск#Животные#Новосибирский зоопарк#Детеныш#Алёна Рогонова
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