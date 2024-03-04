В США продают «Чокопай» новосибирского производства

На опубликованном фото на полках представлены ChocoPie со вкусами «Венский торт», «Карамель», «Манго». Стоимость пачки из 12 упаковок печенья — почти 7 долларов (640 рублей по текущему курсу). В российских магазинах цены на пачку аналогичного размера колеблются от 150 до 300 рублей, в зависимости от магазина.