В США продают «Чокопай» новосибирского производства

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
В магазине с российскими товарами в американском Бостоне на полках замечено печенье ChocoPie новосибирского производства. Об этом в своем телеграм-канале рассказал бывший житель Новосибирска Александр Нейман.
«Новосибирский чокопай в русском магазине у нас в Ньютоне. Корейские тоже есть, но с обычным вкусом и на $1 дешевле. Новосибирские — с разными наполнителями», — рассказал автор телеграм-канала.
На опубликованном фото на полках представлены ChocoPie со вкусами «Венский торт», «Карамель», «Манго». Стоимость пачки из 12 упаковок печенья — почти 7 долларов (640 рублей по текущему курсу). В российских магазинах цены на пачку аналогичного размера колеблются от 150 до 300 рублей, в зависимости от магазина.