atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:39

Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

В США продают «Чокопай» новосибирского производства

В США продают «Чокопай» новосибирского производства

4 марта 2024, 10:39
Фото: Анастасия Федосеенко / 1MI
На полках «русского» магазина в Бостоне представлены ChocoPie со вкусами «Венский торт», «Карамель», «Манго».

В магазине с российскими товарами в американском Бостоне на полках замечено печенье ChocoPie новосибирского производства. Об этом в своем телеграм-канале рассказал бывший житель Новосибирска Александр Нейман.

«Новосибирский чокопай в русском магазине у нас в Ньютоне. Корейские тоже есть, но с обычным вкусом и на $1 дешевле. Новосибирские — с разными наполнителями», — рассказал автор телеграм-канала.

На опубликованном фото на полках представлены ChocoPie со вкусами «Венский торт», «Карамель», «Манго». Стоимость пачки из 12 упаковок печенья — почти 7 долларов (640 рублей по текущему курсу). В российских магазинах цены на пачку аналогичного размера колеблются от 150 до 300 рублей, в зависимости от магазина.

Фото: Alex Neiman / телеграм-канал Boston life review
Читайте также:
«Печень и черный хлеб»: новосибирская журналистка поработала «собачьим» сомельеЦены на тюльпаны подскочили к 8 Марта. Во сколько обойдется букет в 2024 годуЦены на фрукты и овощи резко подскочили в Новосибирске — смотрим, на сколько
#Экономика#Новосибирск#Цены#Импорт#Сладости#Алёна Рогонова
Подпишитесь
В Новосибирске отменили концерт Instasamka — фанатам назвали причину
Вчера, 11:36
Две девочки разбились при катании на тюбинге — прокуратура начала проверку
Сегодня, 03:30
Что нельзя выращивать на подоконнике — рассказала новосибирский агроном
Вчера, 11:07
Назван самый криминальный район Новосибирска по числу преступлений мигрантов
Сегодня, 03:12
Стала известна судьба голодного ребенка из запертой квартиры в Новосибирске
Сегодня, 01:43
Как летать на дроне в городе с 1 марта: рассказываем об изменениях в правилах
1 марта, 02:00