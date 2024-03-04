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Published Сегодня, 03:39

Modified Сегодня, 03:44

Updated Сегодня, 03:44

ЖК «Флотилия» можно назвать одной из визитных карточек Новосибирска

В ЖК «Флотилия» продают квартиру за 26 млн рублей. Смотрим, что внутри

4 марта 2024, 03:39
Фото: N1
ЖК «Флотилия» можно назвать одной из визитных карточек Новосибирска

Квартиру за 26 миллионов рублей продают в Новосибирске

В квартире выполнен дизайнерский ремонт, дорогая мебель и бытовая техника. Есть гостиная и просторная зона кухни, спальня и детская комната, три балкона.

В Новосибирске выставили на продажу 3-комнатную квартиру за 26,5 млн рублей. Квартира находится на 18 этаже в ЖК «Флотилия» на улице Сибревкома, 9. Квадратный метр недвижимости обойдется в 267 677 рублей. Объявление о продаже размещено на сайте N1. Площадь лота — почти 100 кв. метров.

В описании сказано, что это квартира-студия с панорамным видом на Новосибирск.

Площадь лота — почти 100 кв. метровПлощадь лота — почти 100 кв. метров
Площадь лота — почти 100 кв. метров
Фото: N1

В квартире выполнен дизайнерский ремонт, дорогая мебель и бытовая техника. Пространство не перегружено. Есть гостиная и просторная зона кухни, спальня и детская комната, три балкона.

ЖК «Флотилия» находится недалеко от Заксобрания НСОЖК «Флотилия» находится недалеко от Заксобрания НСО
ЖК "Флотилия" находится недалеко от Заксобрания НСОЖК "Флотилия" находится недалеко от Заксобрания НСО
ЖК "Флотилия" находится недалеко от Заксобрания НСОЖК "Флотилия" находится недалеко от Заксобрания НСО
ЖК «Флотилия» находится недалеко от Заксобрания НСО
Фото: N1

В ЖК применена концепция «двор без машин» с ландшафтным дизайном, есть двухуровневый подземный паркинг. Территория оснащена камерами видеонаблюдения по всему периметру.

ЖК ввели в эксплуатацию в 2019 году. Застройщик — ООО «Дом-Строй Центр».

Фото: N1

В том же ЖК в доме Адмирал Ушаков выставлена на продажу 2-комнатная квартира-студия на 13 этаже за 21,150 млн рублей. Ремонт выполнен по индивидуальному дизайн-проекту! Мебель и бытовая техника входят в стоимость и остаются покупателю.

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