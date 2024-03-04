В ЖК «Флотилия» продают квартиру за 26 млн рублей. Смотрим, что внутри

В том же ЖК в доме Адмирал Ушаков выставлена на продажу 2-комнатная квартира-студия на 13 этаже за 21,150 млн рублей. Ремонт выполнен по индивидуальному дизайн-проекту! Мебель и бытовая техника входят в стоимость и остаются покупателю.