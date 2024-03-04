В ЖК «Флотилия» продают квартиру за 26 млн рублей. Смотрим, что внутри

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
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Updated Сегодня, 03:44
В Новосибирске выставили на продажу 3-комнатную квартиру за 26,5 млн рублей. Квартира находится на 18 этаже в ЖК «Флотилия» на улице Сибревкома, 9. Квадратный метр недвижимости обойдется в 267 677 рублей. Объявление о продаже размещено на сайте N1. Площадь лота — почти 100 кв. метров.
В описании сказано, что это квартира-студия с панорамным видом на Новосибирск.
В квартире выполнен дизайнерский ремонт, дорогая мебель и бытовая техника. Пространство не перегружено. Есть гостиная и просторная зона кухни, спальня и детская комната, три балкона.
В ЖК применена концепция «двор без машин» с ландшафтным дизайном, есть двухуровневый подземный паркинг. Территория оснащена камерами видеонаблюдения по всему периметру.
ЖК ввели в эксплуатацию в 2019 году. Застройщик — ООО «Дом-Строй Центр».
В том же ЖК в доме Адмирал Ушаков выставлена на продажу 2-комнатная квартира-студия на 13 этаже за 21,150 млн рублей. Ремонт выполнен по индивидуальному дизайн-проекту! Мебель и бытовая техника входят в стоимость и остаются покупателю.