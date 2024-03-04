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Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Новосибирский бизнесмен Владимир Селютин стал участником шоу «Это нормально?» на телеканале ТНТ

Владелец тату-салона из Новосибирска стал гостем шоу «Это нормально?» на ТНТ

4 марта 2024, 11:10
Фото: Телеканал ТНТ
Новосибирский бизнесмен Владимир Селютин стал участником шоу «Это нормально?» на телеканале ТНТ

Новосибирский бизнесмен Владимир Селютин принял участие в шоу Бузовой и Диброва

Новосибирский бизнесмен Владимир Селютин стал участником шоу «Это нормально?» на телеканале ТНТ. Сибиряка записали в мужскую команду.

Владимир Селютин является владельцем тату-салона, студии афрокосичек и проката сноубордов. Мужчина оказался под большим впечатлением от шоу и постарался запомнить в ней каждую деталь.

Отдельно новосибирец оценил важность передачи для телезрителей.

«Знать, как думает большинство, важно», — цитирует Владимира Селютина пресс-служба телеканала ТНТ.
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Звездными гостями оказались Прохор Шаляпин, Карина Кокс и Светлана Пермякова. Шоу покажут 4 марта в 17.00 на ТНТ.

Напомним, что уроженец Новосибирска Шура умудрился поссориться со зрителем в первые минуты передачи.

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#Культура#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Телевидение#Александр Ляхов
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