Владелец тату-салона из Новосибирска стал гостем шоу «Это нормально?» на ТНТ

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Владимир Селютин является владельцем тату-салона, студии афрокосичек и проката сноубордов. Мужчина оказался под большим впечатлением от шоу и постарался запомнить в ней каждую деталь.
Отдельно новосибирец оценил важность передачи для телезрителей.
«Знать, как думает большинство, важно», — цитирует Владимира Селютина пресс-служба телеканала ТНТ.
Звездными гостями оказались Прохор Шаляпин, Карина Кокс и Светлана Пермякова. Шоу покажут 4 марта в 17.00 на ТНТ.
Напомним, что уроженец Новосибирска Шура умудрился поссориться со зрителем в первые минуты передачи.