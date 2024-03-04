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Published Сегодня, 06:36

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Updated Сегодня, 06:38

Воздушное судно попало в сильный грозовой очаг во время посадки

4 марта 2024, 06:36
В декабре 2023 года в аэропорту Сочи произошел почти крушение российского самолета Boeing 737-800. По информации Telegram-канала «Авиаторщина», инцидент произошел из-за сильной грозы. На борту находилось 168 пассажиров.

Событие случилось 23 декабря 2023 года, когда самолет совершал рейс из Казани в Сочи. Во время приземления борт попал в мощную грозу, что вызвало сильные турбулентности. По записям переговоров экипажа, второй пилот, 27-летний, предложил командиру, 50-летнему пилоту, сделать второй заход, чтобы избежать опасности. Однако командир не согласился и спросил, куда же они должны уйти, пишет NEWS.ru.

Только после того, как самолет оказался в очень сильных колебаниях, старший пилот согласился сделать второй заход. Из-за потери контроля над самолетом он несколько раз накренился в разные стороны и чуть не свалился.

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