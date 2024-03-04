Воздушное судно попало в сильный грозовой очаг во время посадки

Событие случилось 23 декабря 2023 года, когда самолет совершал рейс из Казани в Сочи. Во время приземления борт попал в мощную грозу, что вызвало сильные турбулентности. По записям переговоров экипажа, второй пилот, 27-летний, предложил командиру, 50-летнему пилоту, сделать второй заход, чтобы избежать опасности. Однако командир не согласился и спросил, куда же они должны уйти, пишет NEWS.ru.