За жестокую расправу над 17-летней девушкой суд отправил мигранта в колонию на 15 лет

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
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Updated Сегодня, 06:11
4 марта в Советском районном суде Новосибирска огласили приговор Хушниду Хамроеву по резонансному убийству школьницы. Мужчину признали виновным в ряде статей, среди них угрозы убийством, истязание, половая связть с несовершеннолетней и убийство (ч. 1 ст. 119, п. «г» ч. 2 ст. 117, ч. 1 ст. 134, ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Суд назначил Хамхоеву наказание в виде 15,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает Управление Судебного департамента по Новосибирской области.
Напомним, трагедия произошла 26 июля 2022 года в Нижней Ельцовке. 27-летний Хушнуд Хамроев жестоко зарезал свою 17-летнюю возлюбленную. Причиной стала ревность.
Жертва и ее будущий убийца состояли в близких отношения, но незадолго до трагедии девушка разорвала отношения. После убийства Хамроев попытался сбежать.