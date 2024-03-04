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Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

Хушнид Хамроев признан виновным в убийстве 17-летней новосибирской школьницы. 4 марта 2024 года

За жестокую расправу над 17-летней девушкой суд отправил мигранта в колонию на 15 лет

4 марта 2024, 06:09
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области
Хушнид Хамроев признан виновным в убийстве 17-летней новосибирской школьницы. 4 марта 2024 года

Мигрант пойдет в колонию на 15, лет за убийство 17-летней девушки в Новосибирске

Мужчину признали виновным в ряде статей, среди них угрозы убийством, истязание и убийство.

4 марта в Советском районном суде Новосибирска огласили приговор Хушниду Хамроеву по резонансному убийству школьницы. Мужчину признали виновным в ряде статей, среди них угрозы убийством, истязание, половая связть с несовершеннолетней и убийство (ч. 1 ст. 119, п. «г» ч. 2 ст. 117, ч. 1 ст. 134, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Суд назначил Хамхоеву наказание в виде 15,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает Управление Судебного департамента по Новосибирской области.

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Напомним, трагедия произошла 26 июля 2022 года в Нижней Ельцовке. 27-летний Хушнуд Хамроев жестоко зарезал свою 17-летнюю возлюбленную. Причиной стала ревность.

Жертва и ее будущий убийца состояли в близких отношения, но незадолго до трагедии девушка разорвала отношения. После убийства Хамроев попытался сбежать.

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