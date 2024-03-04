За жестокую расправу над 17-летней девушкой суд отправил мигранта в колонию на 15 лет

4 марта в Советском районном суде Новосибирска огласили приговор Хушниду Хамроеву по резонансному убийству школьницы. Мужчину признали виновным в ряде статей, среди них угрозы убийством, истязание, половая связть с несовершеннолетней и убийство (ч. 1 ст. 119, п. «г» ч. 2 ст. 117, ч. 1 ст. 134, ч. 1 ст. 105 УК РФ).