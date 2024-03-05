10 жителей Новосибирской области оштрафовали за выезд на лед

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В Новосибирской области прошла профилактическая акция «Безопасный лед». Проверяющие выявили десять нарушений в Сузунском и Ордынском районах, сообщает 5 марта пресс-служба регионального ГУ МЧС. В основном, это штрафы за выезд на лед.
Сотрудники МЧС, полиции и волонтеры патрулировали акватории и провели с рыбаками 2435 профилактических бесед.
«На Новосибирском водохранилище наблюдаются торосы (нагромождения обломков льда. — Прим. ред.) и трещины до трех метров шириной. Большой риск провала под лед. С учетом того, что река Обь в черте Новосибирска вскрылась, выходить на ее лед также небезопасно», — предупредил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов.
Жителям региона настоятельно рекомендуют следовать правилам и не подвергать жизнь риску.
С 1 марта новосибирцам запретили выходить на лед и выезжать на любом транспорте. Структура льда начинает меняться. Он становится хрупким и не способен выдержать большую нагрузку, несмотря на толщину.
Выезжать на лед на автомобилях на территории региона можно только на ледовых переправах в Ордынском районе.