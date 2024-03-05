10 жителей Новосибирской области оштрафовали за выезд на лед

В Новосибирской области прошла профилактическая акция «Безопасный лед». Проверяющие выявили десять нарушений в Сузунском и Ордынском районах, сообщает 5 марта пресс-служба регионального ГУ МЧС. В основном, это штрафы за выезд на лед.