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169 троллейбусов поступят в Новосибирск в 2024 году

169 троллейбусов поступят в Новосибирск в 2024 году

5 марта 2024, 10:23
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Также парк общественного транспорта пополнят 20 новых трамваев от холдинга «БелКоммунМаш».

В 2024 году в Новосибирск поступят 169 троллейбусов. Об этом 5 марта заявил губернатор Андрей Травников в ходе сессии Заксобрания региона. Помимо этого, парк общественного транспорта увеличится на 20 новых трамваев от холдинга «БелКоммунМаш».

В 2023 году в развитие транспортной инфраструктуры вложили больше 7,3 млрд рублей. За последние пять лет город закупил 279 единиц общественного транспорта.

С 1 марта до новосибирских «Стрижей» запустят новые троллейбусы
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С 1 марта до новосибирских «Стрижей» запустили новые троллейбусы 25-го маршрута. Троллейбусы курсируют от остановки «Городской аэропорт» по 1-му Мочищенскому шоссе, улицам Кедровая, Кубовая, до остановки «Микрорайон „Стрижи“». Одновременно отменили автобусный маршрут № 15 «Вокзал „Новосибирск-Главный“ — Микрорайон „Стрижи“.

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#Транспорт#Новосибирск#Троллейбус#Трамвай#Андрей Травников#Заксобрание#Общественный транспорт#Алёна Рогонова
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