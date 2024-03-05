169 троллейбусов поступят в Новосибирск в 2024 году

В 2024 году в Новосибирск поступят 169 троллейбусов. Об этом 5 марта заявил губернатор Андрей Травников в ходе сессии Заксобрания региона. Помимо этого, парк общественного транспорта увеличится на 20 новых трамваев от холдинга «БелКоммунМаш».