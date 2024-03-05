169 троллейбусов поступят в Новосибирск в 2024 году

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В 2024 году в Новосибирск поступят 169 троллейбусов. Об этом 5 марта заявил губернатор Андрей Травников в ходе сессии Заксобрания региона. Помимо этого, парк общественного транспорта увеличится на 20 новых трамваев от холдинга «БелКоммунМаш».
В 2023 году в развитие транспортной инфраструктуры вложили больше 7,3 млрд рублей. За последние пять лет город закупил 279 единиц общественного транспорта.
С 1 марта до новосибирских «Стрижей» запустили новые троллейбусы 25-го маршрута. Троллейбусы курсируют от остановки «Городской аэропорт» по 1-му Мочищенскому шоссе, улицам Кедровая, Кубовая, до остановки «Микрорайон „Стрижи“». Одновременно отменили автобусный маршрут № 15 «Вокзал „Новосибирск-Главный“ — Микрорайон „Стрижи“.