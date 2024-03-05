Бастрыкин потребовал отчет об инциденте с травмировавшимися на тюбинге девочками

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Трагедия произошла 2 марта. Девочки катались на тюбинге с горки. Во время очередного скатывания школьницы на полной скорости врезались в дерево. Одна из несовершеннолетних находится в реанимации, другая лежит в травматологическом отделении.
Проверку по факту травмирования начали прокуратура и Следственный комитет. Происшествие находится на контроле Александра Бастрыкина.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Геннадьевичу Долгалеву доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки», — рассказали в Следкоме.
Напомним, что в Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту неисполнения родительских обязанностей матерью. Она оставила восьмилетнего ребенка в квартире без пищи и воды.