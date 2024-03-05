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Дело взял на контроль Александр Бастрыкин

Бастрыкин потребовал отчет об инциденте с травмировавшимися на тюбинге девочками

5 марта 2024, 09:38
Фото: СК РФ
Дело взял на контроль Александр Бастрыкин
Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль травмирование двух школьниц на тюбинге в Искитиме. Девочки получили серьезные повреждения и находятся в больнице.

Трагедия произошла 2 марта. Девочки катались на тюбинге с горки. Во время очередного скатывания школьницы на полной скорости врезались в дерево. Одна из несовершеннолетних находится в реанимации, другая лежит в травматологическом отделении.

Проверку по факту травмирования начали прокуратура и Следственный комитет. Происшествие находится на контроле Александра Бастрыкина.

Школьницы врезались в дерево при катании на тюбинге — одна в реанимации
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«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Геннадьевичу Долгалеву доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки», — рассказали в Следкоме.

Напомним, что в Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту неисполнения родительских обязанностей матерью. Она оставила восьмилетнего ребенка в квартире без пищи и воды.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Школьники#Искитим#Травмы#Александр Бастрыкин#Глава СК Бастрыкин#Доследственная проверка#Александр Ляхов
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