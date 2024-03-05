Бордель с проститутками и сутенерами накрыли в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:20
Published Сегодня, 01:20
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Updated Сегодня, 02:16
Полицейскими были задержаны восемь человек, включая руководителя и его сообщников в возрасте от 22 до 41 года, сообщили в МВД.
Эти люди занимались поиском девушек, которые соглашались предоставлять сексуальные услуги. Бордель функционировал в одной из квартир жилого дома. При обыске у полиции были изъяты деньги, банковские карты и мобильные телефоны.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией».
Напомним, ранее в Новосибирске из притона вынесли труп. Как утверждают соседи, в квартире устраивают сексуальные оргии.