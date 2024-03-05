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Бордель прикрыли

Бордель с проститутками и сутенерами накрыли в Новосибирске

5 марта 2024, 01:20
Фото: Изображение Midjourney
Бордель прикрыли
В самом центре Новосибирска полиция провела специальную операцию в борделе. В этом незаконном заведении предоставлялись интимные услуги.

Полицейскими были задержаны восемь человек, включая руководителя и его сообщников в возрасте от 22 до 41 года, сообщили в МВД.

Эти люди занимались поиском девушек, которые соглашались предоставлять сексуальные услуги. Бордель функционировал в одной из квартир жилого дома. При обыске у полиции были изъяты деньги, банковские карты и мобильные телефоны.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией».

Напомним, ранее в Новосибирске из притона вынесли труп. Как утверждают соседи, в квартире устраивают сексуальные оргии.

Он плохо кончил: в Новосибирске из притона вынесли труп
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#Новосибирск#Полиция#Задержание#Уголовное дело#Обыск#Эмилия Губарева#Проституция
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