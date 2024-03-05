Депутаты Заксобрания приняли отчет губернатора Травникова о работе в 2023 году

С 2018 года, когда был дан старт реализации нацпроектов, Новосибирская область вышла в лидеры по СФО. Самый большой бюджет − почти 200 млрд рублей − позволил строить, капитально ремонтировать и модернизировать в гораздо больших объемах, чем в других сибирских регионах.