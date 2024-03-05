Депутаты Заксобрания приняли отчет губернатора Травникова о работе в 2023 году

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Депутаты Законодательного собрания единогласно приняли отчет губернатора Андрея Травникова о работе правительства Новосибирской области в 2023 году.
В своем отчете губернатор заявил, что национальные проекты позволили региону резко увеличить темпы решения задач по многим направлениям. Помимо этого, послание президента стало поводом для анализа и пересборки сил для реализации новых задач.
«Объем работы впечатляет. <…> Перечень новых инициатив широкий, я бы выделил проект по строительству школ. Это острая проблема, особенно для Новосибирска, поэтому значительные усилия будут направлены именно на её решение», — анонсировал губернатор.
С 2018 года, когда был дан старт реализации нацпроектов, Новосибирская область вышла в лидеры по СФО. Самый большой бюджет − почти 200 млрд рублей − позволил строить, капитально ремонтировать и модернизировать в гораздо больших объемах, чем в других сибирских регионах.
За пять лет в регионе по нацпроектам ввели в эксплуатацию 289 социальных объектов. Федеральный проект по расселению аварийного жилья завершили с опережением почти на два года. Снесли 350 аварийных многоквартирных домов.
«За это время только по нацпроектам введено в эксплуатацию 289 соцобъектов. Федеральный проект по расселению аварийного жилья регион завершил почти с двухлетним опережением. С карты исчезли 350 аварийных многоквартирных домов», − сказал глава региона.
Ранее Андрей Травников поручил руководителям региона включиться в реализацию послания президента. Это благоустройство территорий, программа расселения аварийного жилья, капитальный ремонт школ и детских садов, многое другое.