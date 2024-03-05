Еще два вытрезвителя предложили открыть в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Updated Сегодня, 04:39
Глава ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков во время сессии Законодательного собрания предложил открыть два новых вытрезвителя. Он напомнил, что первое заведение появилось в городе в сентябре 2023 года, и сразу показало свою эффективность. Правда, его мощностей недостаточно.
«Практика показывает, что расположение центра позволяет эффективно работать по доставлению туда лиц нарядами близлежащих районов — Советского и Первомайского. Из других частей города это отнимает значительное время и надолго отвлекает личный состав от несения службы на маршрутах патрулирования», — отметил Кульков.
В связи с этим он предложил открыть два дополнительных вытрезвителя на левом берегу Оби и в Центральном районе.
Глава МВД также сообщил, что в прошлом году количество преступлений в состоянии алкогольного опьянения снизилось. Однако каждое третье правонарушение по-прежнему совершается «подшофе». Всего было зафиксировано 3,5 тысячи преступлений, совершенных под воздействием алкоголя. Также выявлены более пяти тысяч нетрезвых водителей, из которых тысяча — повторно. В вытрезвитель в 2023 году, с начала работы центра, были доставлены более 1200 человек.
Напомним, вытрезвитель в Первомайском районе был открыт 5 сентября. В центре предоставляют доврачебную помощь. Как ранее сообщала начальник департамента по социальной политике Ольга Незамаева, в вытрезвителе работают 28 человек. Единовременно он может принять 20 человек. Услуги предоставляются бесплатно. Вытрезвитель работает в круглосуточном режиме.