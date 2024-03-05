Еще два вытрезвителя предложили открыть в Новосибирске

Глава МВД также сообщил, что в прошлом году количество преступлений в состоянии алкогольного опьянения снизилось. Однако каждое третье правонарушение по-прежнему совершается «подшофе». Всего было зафиксировано 3,5 тысячи преступлений, совершенных под воздействием алкоголя. Также выявлены более пяти тысяч нетрезвых водителей, из которых тысяча — повторно. В вытрезвитель в 2023 году, с начала работы центра, были доставлены более 1200 человек.