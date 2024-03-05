Гособвинитель требует посадить экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференеца на пять лет

В Центральном районном суде Новосибирска продолжается рассмотрение уголовного дела экс-прокурора города Дениса Ференеца. Гособвинитель требует для Ференеца пять лет колонии и еще пять лет условно — для экс-главы управления прокуратуры региона Александры Авериной, передает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на свои источники.