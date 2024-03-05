Гособвинитель требует посадить экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференеца на пять лет

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
В Центральном районном суде Новосибирска продолжается рассмотрение уголовного дела экс-прокурора города Дениса Ференеца. Гособвинитель требует для Ференеца пять лет колонии и еще пять лет условно — для экс-главы управления прокуратуры региона Александры Авериной, передает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на свои источники.
Экс-прокурорам вынесут приговор 12 марта.
Ференеца обвиняют в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и воспрепятствовании правосудию и расследованию (ст. 294 УК РФ). Аверину обвиняют в пособничестве в заведомо ложном доносе (ст. 33 и 306 УК РФ).
По версии следствия, Ференец и Аверина участвовали в фальсификации уголовного дела в отношении директора аудиторско-консалтинговой группы «Экфард» Натальи Васильевой в интересах известного бизнесмена Олега Ярового. Предпринимательница была должна ему крупную сумму, и уголовное дело должно было стать аргументом для взыскания долга.
В марте 2022 года Олега Ярового приговорили к трем годам условно за заведомо ложный донос и показания.
На Наталью Васильеву полиция завела уголовное дело о мошенничестве, но позже оно было закрыто судом.