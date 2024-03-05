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Экс-прокурора Новосибирска могут отправить в колонию на пять лет

Гособвинитель требует посадить экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференеца на пять лет

5 марта 2024, 08:49
Фото: 1MI

Экс-прокурора Новосибирска могут отправить в колонию на пять лет

Ференеца обвиняют в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании правосудию и расследованию. Вынесение приговора назначено на 12 марта 2024 года.

В Центральном районном суде Новосибирска продолжается рассмотрение уголовного дела экс-прокурора города Дениса Ференеца. Гособвинитель требует для Ференеца пять лет колонии и еще пять лет условно — для экс-главы управления прокуратуры региона Александры Авериной, передает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на свои источники.

Экс-прокурорам вынесут приговор 12 марта.

Ференеца обвиняют в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и воспрепятствовании правосудию и расследованию (ст. 294 УК РФ). Аверину обвиняют в пособничестве в заведомо ложном доносе (ст. 33 и 306 УК РФ).

Уголовное дело новосибирского экс-прокурора Ференца рассмотрят в марте 2022 года
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По версии следствия, Ференец и Аверина участвовали в фальсификации уголовного дела в отношении директора аудиторско-консалтинговой группы «Экфард» Натальи Васильевой в интересах известного бизнесмена Олега Ярового. Предпринимательница была должна ему крупную сумму, и уголовное дело должно было стать аргументом для взыскания долга.

В марте 2022 года Олега Ярового приговорили к трем годам условно за заведомо ложный донос и показания.

На Наталью Васильеву полиция завела уголовное дело о мошенничестве, но позже оно было закрыто судом.

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