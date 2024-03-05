Группа «Лесоповал» отменила концерт в Новосибирске в день выступления

Posted Сегодня, 01:37
Published Сегодня, 01:37
Modified Сегодня, 01:39
Updated Сегодня, 01:39
Группа «Лесоповал» отменила свой концерт в Новосибирске. Причины отмены остаются неизвестными.
Концертный комплекс опубликовал сообщение об его отмене и указал, что по вопросам возврата билетов нужно обращаться в билетные кассы. Ранее группа выступала в Томске, а 5 марта у них запланирован концерт в Омске.
«Лесопова́л» — музыкальный коллектив, исполняющий песни в стиле русский шансон. Группа была создана в 1990 году Михаилом Таничем и Сергеем Коржуковым.
Напомним, что певица Инстасамка также отменила свой концерт в Новосибирске, объяснив это подготовкой к шоу к своему новому альбому. Выступление должно было состояться 31 марта.
Ранее мы назвали ТОП-10 отмененных концертов в Новосибирске в 2023 году. В число вошли SHAMAN, Rammstein, Instasamka.