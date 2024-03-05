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Детские стихи прозвучат в парках Новосибирска

К 8 марта в парках Новосибирска прозвучат стихи в исполнении детей

5 марта 2024, 11:20
Фото: 1MI
Детские стихи прозвучат в парках Новосибирска
Дети от трех до 6 лет записали стихи в честь 8 Марта. Их голоса можно будет услышать в городских парках.

8, 9 и 10 марта во всех парках Новосибирска будет звучать плейлист с детскими стихами — их записали маленькие жители города. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Ранее «Дирекция городских парков» провела конкурс «О весне, о маме, о любви» с целью выбрать лучших чтецов среди детей 3-6 лет. Победителями стали участники, которые набрали наибольшее количество «лайков». Еще десять чтецов дополнительно выбрал оргкомитет.

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29 февраля президент Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию заявил о продлении программы семейной ипотеки до 2030 года. Между тем, эксперты утверждают, что ставка по кредиту может измениться.

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