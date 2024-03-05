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Ли Цян: Пекин не признает независимость Тайваня

5 марта 2024, 14:20
Премьер-министр Китая Ли Цян заявил о том, что Пекин не признает Тайвань независимым государством. По его словам, Китай придерживается принципа единого государства. Он также выразил негативное отношение к вмешательству иностранных стран в дела Тайваня.

Во время заседания Всекитайского собрания народных представителей Ли Цян подчеркнул необходимость объединения и совместных действий для решения тайваньской проблемы. Он призвал народных представителей отстаивать принцип единого Китая и противостоять вмешательству иностранных государств, пишет Pravda.Ru.

Кроме того, Ли Цян подчеркнул интерес Китая к объединению и развитию экономики всей страны. Это должно стать отправной точкой для достижения «национального возрождения» Китая как единого государства.

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