Ли Цян: Пекин не признает независимость Тайваня

Премьер-министр Китая Ли Цян заявил о том, что Пекин не признает Тайвань независимым государством. По его словам, Китай придерживается принципа единого государства. Он также выразил негативное отношение к вмешательству иностранных стран в дела Тайваня.