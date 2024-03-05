Ли Цян: Пекин не признает независимость Тайваня

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Во время заседания Всекитайского собрания народных представителей Ли Цян подчеркнул необходимость объединения и совместных действий для решения тайваньской проблемы. Он призвал народных представителей отстаивать принцип единого Китая и противостоять вмешательству иностранных государств, пишет Pravda.Ru.
Кроме того, Ли Цян подчеркнул интерес Китая к объединению и развитию экономики всей страны. Это должно стать отправной точкой для достижения «национального возрождения» Китая как единого государства.