Не только фламинго. Эффектную птицу розового окраса заметили в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
В новосибирском Академгородке заметили необычную птицу с розовым опереньем и причудливым названием — урагус. Фото пернатого в своем аккаунте в соцсети «Вконтакте» опубликовала старший преподаватель гуманитарного института НГУ Людмила Буднева.
«Весь день смотреть в монитор невозможно, поэтому в обед пошла считать воробьев в соседний двор. И была вознаграждена урагусом! В конце февраля специально ездила в район шлюзовских дач за ним, а тут парочка сама меня ждала. В компании с чечетками, синицами и щеглом», — написала Людмила Буднева.
УрАгус — по-другому длиннохвостая чечевица или длиннохвостый снегирь. Певчая птица семейства вьюрковых.
Орнитолог-любитель рассказала, что замечают этих птиц в Новосибирске довольно редко.
«Вид для нас обычный, другое дело, что посреди жилого района реже встречается. Но этой зимой его видели в районе улицы Демакова, у шлюзовских дач. Сейчас птицы во многом зависят от щедрости людей, потому что основной корм — в кормушках, так что повезти может каждому, кто будет внимательно смотреть», — рассказала корреспонденту Atas.info Людмила Буднева.
Орнитолог Алексей Яновский считает, что встретить такую птицу — большая удача.
«Это очень симпатичная птица, характерная для Сибири. Ее так и называют по латыни — Uragus sibiricus. Они родственники чечевицам, но те — перелетные, в урагус обитает в Сибири круглый год, кочуя зимой. Трудно не заметить, когда ярко-розовый самец сидит на высокой траве. В одной из своих заметок я сравнил ее с заснеженной розой», — говорит орнитолог.
Яркий окрас имеют самцы, самки тоже носят розоватое оперение, но у них преобладает серый цвет.
Самому орнитологу довелось встретить урагуса дважды. Хотя и его относят к снегирям, на него урагус совсем не похож, заключил специалист. Поэтому предпочтительнее называть эту птицу именно урагус.
В Новосибирском Академгородке заметили необычную для этих мест птицу — серого снегиря. Птицы этого подвида нехарактерны для Новосибирской области.