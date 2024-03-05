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Птица похожа на снегиря

Не только фламинго. Эффектную птицу розового окраса заметили в Новосибирске

5 марта 2024, 11:21
Фото: Людмила Буднева / vk.com
Птица похожа на снегиря

В Новосибирске заметили необычную розовую птицу

Эти пернатые — не аномалия для региона, но всё равно их можно встретить очень редко. На это есть причины.

В новосибирском Академгородке заметили необычную птицу с розовым опереньем и причудливым названием — урагус. Фото пернатого в своем аккаунте в соцсети «Вконтакте» опубликовала старший преподаватель гуманитарного института НГУ Людмила Буднева.

«Весь день смотреть в монитор невозможно, поэтому в обед пошла считать воробьев в соседний двор. И была вознаграждена урагусом! В конце февраля специально ездила в район шлюзовских дач за ним, а тут парочка сама меня ждала. В компании с чечетками, синицами и щеглом», — написала Людмила Буднева.

УрАгус — по-другому длиннохвостая чечевица или длиннохвостый снегирь. Певчая птица семейства вьюрковых.

Орнитолог-любитель рассказала, что замечают этих птиц в Новосибирске довольно редко.

«Вид для нас обычный, другое дело, что посреди жилого района реже встречается. Но этой зимой его видели в районе улицы Демакова, у шлюзовских дач. Сейчас птицы во многом зависят от щедрости людей, потому что основной корм — в кормушках, так что повезти может каждому, кто будет внимательно смотреть», — рассказала корреспонденту Atas.info Людмила Буднева.

Орнитолог Алексей Яновский считает, что встретить такую птицу — большая удача.

«Это очень симпатичная птица, характерная для Сибири. Ее так и называют по латыни — Uragus sibiricus. Они родственники чечевицам, но те — перелетные, в урагус обитает в Сибири круглый год, кочуя зимой. Трудно не заметить, когда ярко-розовый самец сидит на высокой траве. В одной из своих заметок я сравнил ее с заснеженной розой», — говорит орнитолог.

Яркий окрас имеют самцы, самки тоже носят розоватое оперение, но у них преобладает серый цвет.

Самому орнитологу довелось встретить урагуса дважды. Хотя и его относят к снегирям, на него урагус совсем не похож, заключил специалист. Поэтому предпочтительнее называть эту птицу именно урагус.

В Новосибирском Академгородке заметили необычную для этих мест птицу — серого снегиря. Птицы этого подвида нехарактерны для Новосибирской области.

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