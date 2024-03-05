Новосибирскому экс-депутату вынесли приговор за растрату бюджетных средств

С мая 2019 года по март 2023-го Избасаров фиктивно трудоустроил свою супругу сторожем в спорткомплекс «СОК» МКУ «Физкультура и спорт». На рабочем месте женщина не присутствовала, но деньги получала. За свою «работу» жена Избасарова получила больше 715 тысяч рублей, подсчитали в суде.