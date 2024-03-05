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Новосибирскому экс-депутату вынесли приговор за растрату бюджетных средств

Новосибирскому экс-депутату вынесли приговор за растрату бюджетных средств

5 марта 2024, 04:20
Фото: 1MI
Руководитель муниципального спорткомплекса устроил сторожем свою жену и получал за нее деньги. Всего женщина «заработала» больше 700 тысяч рублей.

Барабинский районный суд Новосибирской области вынес приговор в отношении бывшего руководителя МКУ «Физкультура и спорт» Хайруллы Избасарова. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента по региону.

Хайруллы Избасарова признали виновным в хищении бюджетных средств (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

С мая 2019 года по март 2023-го Избасаров фиктивно трудоустроил свою супругу сторожем в спорткомплекс «СОК» МКУ «Физкультура и спорт». На рабочем месте женщина не присутствовала, но деньги получала. За свою «работу» жена Избасарова получила больше 715 тысяч рублей, подсчитали в суде.

При этом сама женщина не была в курсе своего трудоустройства. Подсудимый вину признал полностью. Избасарову назначили наказание в виде штрафа — 200 тысяч рублей.

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В октябре 2023 года вице-спикера барабинского горсовета Хайруллу Избасарова лишили мандата. Он досрочно сложил свои полномочия.

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