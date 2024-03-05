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Сергея Ермошина оставили в СИЗО

Новосибирца, взявшего в заложники помощницу Городецкого, не выпускают из СИЗО

5 марта 2024, 12:00
Фото: 1MI
Сергея Ермошина оставили в СИЗО

В Новосибирске оставили в СИЗО мужчину, захватившего помощницу Городецкого

Житель Новосибирска Сергей Ермошин, обвиняемый в захвате заложников и заведомо ложном сообщении об акте терроризма останется в СИЗО. Центральный районный суд отказал в изменении меры пресечения.

Адвокат Сергея Ермошина Ульяна Антонова подавала ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест. Это связано с неудовлетворительным состоянием здоровья новосибирца. Однако защитнику отказали из-за недоработанности судебно-медицинской документации.

«Не готова стационарная экспертиза на вменяемость. Поэтому Сергея оставили в следственном изоляторе на месяц. Хотя у него был приступ, поднялось давление и в суд пришлось вызывать „скорую“, — рассказала precedent.tv Ульяна Антонова.
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Сергея Ермошина обвиняют в захвате заложников и заведомо ложном сообщении об акте терроризма. 7 декабря 2023 года мужчина взял в заложники помощницу Владимира Городецкого и забаррикадировался в приемной сенатора. Свой поступок он объяснил «актом отчаяния», поскольку за восемь лет врачи не поставили точный диагноз возникшего недуга. Из-за этого новосибирец был вынужден уйти с работы.

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Позже Сергей Ермошин отпустил женщину и сдался. Центральный районный суд постановил заключить его под стражу до 7 февраля, позже срок нахождения в СИЗО продлили.

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