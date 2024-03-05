Новосибирца, взявшего в заложники помощницу Городецкого, не выпускают из СИЗО

Сергея Ермошина обвиняют в захвате заложников и заведомо ложном сообщении об акте терроризма. 7 декабря 2023 года мужчина взял в заложники помощницу Владимира Городецкого и забаррикадировался в приемной сенатора. Свой поступок он объяснил «актом отчаяния», поскольку за восемь лет врачи не поставили точный диагноз возникшего недуга. Из-за этого новосибирец был вынужден уйти с работы.