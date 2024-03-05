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Региональная программа по борьбе с сахарным диабетом рассчитана до 2025 года

Новую программу борьбы с сахарным диабетом приняли в Новосибирской области

5 марта 2024, 07:58
Фото: 1MI
Региональная программа по борьбе с сахарным диабетом рассчитана до 2025 года
О продолжении борьбы с диабетом президент РФ Владимир Путин заявил 29 февраля в послании Федеральному Собранию. В ответ правительство НСО приняло региональную программу по борьбе с заболеванием, она рассчитана до 2025 года.

В Новосибирской области принята новая программа по борьбе с сахарным диабетом на 2024–2025 годы. 4 марта проект постановления был одобрен на заседании правительства региона под председательством губернатора Андрея Травникова.

Программу приняли в соответствии с новым федеральным проектом «Борьба с сахарным диабетом» в рамках исполнения поручения президента РФ, заявил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. Проект включает пять направлений: дооснащение диагностическим оборудованием, организация школ пациентов, повышение квалификации медицинских работников, обеспечение детей, больных сахарным диабетом первого типа системой непрерывного мониторинга глюкозы, а также научно-техническое развитие в области эндокринологии.

«Основные задачи реализации программы на территории региона — профилактика факторов риска развития заболевания, улучшение качества оказания медицинской помощи, материально-технической базы, привлечение специалистов в первичном звене, организация работы межрайонных эндокринологических центров», — сказал Константин Хальзов.
Травников поручил руководителям региона включиться в реализацию послания президента
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Депутаты Заксобрания единогласно приняли отчет губернатора Травникова о работе в 2023 году. В своем отчете губернатор заявил, что национальные проекты позволили региону резко увеличить темпы решения задач по многим направлениям.

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#Медицина#Новосибирская область#Здравоохранение#Константин Хальзов#Андрей Травников#Лечение#Правительство НСО#Мониторинг#Оборудование#Алёна Рогонова
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