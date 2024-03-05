Обзор всех районов Новосибирска: лучшие и худшие для жизни в 2024 году

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
В Новосибирске насчитывается 10 районов: Центральный, Ленинский, Кировский, Первомайский, Заельцовский, Октябрьский, Дзержинский, Калининский, Советский и Октябрьский. Разберем минусы и плюсы каждого из них, посмотрим отзывы горожан, сравним цены на недвижимость, оценим инфраструктуру и виды из окна.
На что посмотреть, куда сходить
Эти районы — визитная карточка Новосибирска. В Центральном районе расположены крупные бизнес-центры, бутики, исторические здания (Дом под часами, стоквартирный дом), мэрия и Правительство области, НОВАТ и театр «Глобус», кинотеатр «Победа». Из минусов — мало парков и парковок для автомобилей, многолюдно, шумно. Зато из центра можно уехать в любую точку мегаполиса на автобусе, трамвае, метро — работают четыре станции. В 2ГИС местные жители оценивают его на 3,8 баллов.
Железнодорожный район старейший в Новосибирске. Он подойдет тем, кто не может уснуть без гула автомобилей и поездов, кто любит во время прогулок наслаждаться видом памятников архитектуры. Оценка в 2ГИС — 4,4.
«Здесь классные, современные ЖК. Всё необходимое в шаговой доступности. Одно не радует, что мало зелени и много бараков», — отзываются о Железнодорожном районе местные жители.
Цены на жилье
Что еще может не порадовать новосибирцев так это цены на недвижимость в Центральном и Железнодорожном районах. Самая дешевая студия площадью 12 квадратных метров у станции метро «Сибирская» по данным Циан стоит около 2 млн рублей. Однокомнатные квартиры достигают 3 млн рублей.
Преступность
По итогам 2023 года, согласно сводке ГУ МВД Новосибирской области, предоставленной Atas.info, в Центральном и Железнодорожном районах самая низкая преступность. Всего было совершено около 600 нарушений закона.
Ленинский и Кировский районы местные жители считают самыми неблагополучными. Еще несколько лет назад в этот топ входил и Первомайский район.
Сейчас в 2ГИС Ленинский район оценен на 3,3 балла. Жители хвалят его за тишину, наличие торговых центров, супермаркетов, школ и детсадов. Отмечают также хорошую транспортную доступность. Кировский район получил 3,8 баллов по аналогичным причинам. Оценку снизили за пробки, плохие дороги, постоянные потопы в скверах и нехватку уличных фонарей.
А Первомайский район заслужено получил 4,4 балла.
«Круглый год чисто, моют дороги и автобусы, поливают цветы. Много леса вокруг, свежий воздух, тихо. Минусы — мало развлечений. За этим лучше ехать в центр, но это не проблема из-за большого количества транспорта», — делятся местные жители.
Цены на недвижимость
Цена на однокомнатную квартиру во вторичном фонде в Первомайском районе начинается с 1 млн рублей, в новостройке — с 1,5 млн. В Ленинском районе и Кировском аналогичное жилье можно найти за 1,3 млн рублей.
Преступность
Самый криминальный район прошлого года — Ленинский. Было совершено 4862 преступлений. В Кировском зарегистрировали 3363 случая правонарушения. А Первомайский оказался самым безопасным — 1572 преступления.
«Давно канула в Лету слава Первомайки как самого криминального района. Сейчас он — вполне обычный. Есть в нем места, где после шести вечера лучше не появляться, а есть места, где можно гулять хоть ночь напролёт. Вообще Первомайка — она разная. Разделённая пополам веткой железной дороги. Местами — шумная и цивилизованная. Местами — частный сектор и запах дыма из труб. Люблю ее всю! Такую разную, такую родную!»
Эти районы-фавориты мэрии Новосибирска, но не горожан. В 2ГИС Заельцовский район оценивают на 3,4 балла, а Калининский на 3,8.
Из плюсов — много парков, где можно погулять с детьми и домашними питомцами. Недалеко зоопарк, три реки, Заельцовский бор, Дендрологический парк. Много новостроек, в целом уютно и чисто. Из минусов — пробки, не хватает прямых маршрутов в сторону площади Калинина. Также автобусы приходится подолгу ждать, сетуют местные.
«Нужно иметь автомобиль, чтобы курсировать по этим районам», — отзываются горожане.
Цены на недвижимость
В Калининском районе однокомнатные квартиры (вторичка) можно найти за 1,2 млн рублей, в новостройке за 1,5 млн. В Заельцовском есть варианты на несколько сотен тысяч рублей дешевле.
Октябрьский и Дзержинский районы
Стоит сразу отметить, что Октябрьский район стал вторым после Ленинского по числу преступлений по итогам 2023 года. В Дзержинском районе обстановка спокойнее.
Первому дают оценку в 3,6 баллов, второму — 4,4. Октябрьский район критикуют за плохой внешний вид. Со слов местных, на дорогах колеи, много ветхих зданий, мало мусорок, постоянная вонь.
О Дзержинском районе плохого почти не говорят. Местные отмечают негативно только нехватку мусорных баков во дворах из-за чего фантики, бутылки и бумажки разлетаются по улицам.
Цены на недвижимость
Стоимость жилья в Октябрьском и Дзержинском районах начинается с 1,6 млн рублей, а все из-за хорошей транспортной доступности. В любую точку города можно уехать на метро.
Советский район — лучший из всех по мнению властей и новосибирцев. Он богат зелеными зонами, парками, водоемами. Можно выбраться в лес или на пляж Обского моря.
Академгородок — тихий и спокойный уголок мегаполиса, где живут студенты, ученые, академики и творческие люди. Если любите технологии и науку, вам точно здесь понравится.
В 2ГИС Советский район заслужил 4,2 балла от новосибирцев. Многие признались, что не выбрали бы его для жизни из-за удаленности от центра города.
Цены на недвижимость
Трудно найти квартиру дешевле 2,5 млн рублей.