Обзор всех районов Новосибирска: лучшие и худшие для жизни в 2024 году

Эти районы — визитная карточка Новосибирска. В Центральном районе расположены крупные бизнес-центры, бутики, исторические здания (Дом под часами, стоквартирный дом), мэрия и Правительство области, НОВАТ и театр «Глобус», кинотеатр «Победа». Из минусов — мало парков и парковок для автомобилей, многолюдно, шумно. Зато из центра можно уехать в любую точку мегаполиса на автобусе, трамвае, метро — работают четыре станции. В 2ГИС местные жители оценивают его на 3,8 баллов.