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Экипаж самолета отстранили от полетов

Пилотов, посадивших самолет в новосибирском поле, отправили в отпуск без содержания

5 марта 2024, 13:30
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Экипаж самолета отстранили от полетов

Пилотов Airbus A320, посадивших самолет под Новосибирском, отстранили от полетов

Пилоты авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Белов и Эдуард Семенов находятся в отпуске без содержания. Обстоятельства посадки самолета Airbus A320 на пшеничное поле под Новосибирском 13 сентября 2023 года расследуются Росавиацией.

Отстранение пилотов от проведения полетов подтвердили в пресс-службе авиакомпании. Сколько будет продолжаться расследование и что грозит экипажу, пока неизвестно.

С момента расследования неоднократно заходили разговоры об увольнении экипажа за неудовлетворительную работу и проявленную некомпетентность. Однако в «Уральских авиалиниях» называют все подобные заявления фейком.

В UralAirlains прокомментировали планы уволить посадивших в поле самолет пилотов
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На данный момент самолет Airbus A320 по-прежнему находится на пшеничном поле в Убинском районе. Воздушное судно планируют разобрать на металлолом, поскольку починка представляется экономически нецелесообразной.

Стало известно, что сейчас с самолетом, севшим в поле под Новосибирском
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Напомним, что у самолета рейса Новосибирск-Норильск открыло ветром входную дверь при посадке.

У самолета рейса Новосибирск — Норильск ветром открыло входную дверь
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