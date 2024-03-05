Пилотов, посадивших самолет в новосибирском поле, отправили в отпуск без содержания

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Отстранение пилотов от проведения полетов подтвердили в пресс-службе авиакомпании. Сколько будет продолжаться расследование и что грозит экипажу, пока неизвестно.
С момента расследования неоднократно заходили разговоры об увольнении экипажа за неудовлетворительную работу и проявленную некомпетентность. Однако в «Уральских авиалиниях» называют все подобные заявления фейком.
На данный момент самолет Airbus A320 по-прежнему находится на пшеничном поле в Убинском районе. Воздушное судно планируют разобрать на металлолом, поскольку починка представляется экономически нецелесообразной.