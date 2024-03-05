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Мизулина пристыдила новосибирских школьников, которые чиркают полы из-за TikTok

Подростки массово чиркают полы в школах из-за TikTok. В ситуации разбирается Мизулина

5 марта 2024, 04:37
Фото: Om1.ru

Мизулина пристыдила новосибирских школьников, которые чиркают полы из-за TikTok

В российских школах набирает обороты новый тренд — ученики чиркают полы, насмотревшись TikTok. Новосибирские подростки не остались в стороне.

Всё началось из-за одного видео в приложении TikTok, пишет Om1.ru. На кадрах ученик под песню «Со мной воюет сатана» проводит черную полоску от обуви на полу в школе. За ним стали повторять другие, и понеслось. Глава Лиги безопасного интернета не смогла промолчать и взяла ситуацию на контроль.

«Если вы сделали такую полоску, попробуйте просто взять тряпку и отмыть. Посмотрите, что будет, подумайте о той милой женщине, которая убирается в вашей школе и старается наводить чистоту. Это ведь тяжёлый физический труд. Тренд с полосками от обуви — дурной. Не делайте так», — призвала Мизулина подростков к совести.

Учительница из Новосибирска рассказала, что видела в интернете на видео, где подростки делают черные полоски на полу.

«Мне так жалко уборщиц, они уже на доске пишут „Не нужно, пожалуйста, чиркать пол“. Уборщицы это оттереть не могут», — говорит педагог.

Девушка не думала, что это приобретет массовый характер. Сейчас с учащимися проводят профилактические беседы.

Фото: Om1.ru
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