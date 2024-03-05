Подростки массово чиркают полы в школах из-за TikTok. В ситуации разбирается Мизулина

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
Всё началось из-за одного видео в приложении TikTok, пишет Om1.ru. На кадрах ученик под песню «Со мной воюет сатана» проводит черную полоску от обуви на полу в школе. За ним стали повторять другие, и понеслось. Глава Лиги безопасного интернета не смогла промолчать и взяла ситуацию на контроль.
«Если вы сделали такую полоску, попробуйте просто взять тряпку и отмыть. Посмотрите, что будет, подумайте о той милой женщине, которая убирается в вашей школе и старается наводить чистоту. Это ведь тяжёлый физический труд. Тренд с полосками от обуви — дурной. Не делайте так», — призвала Мизулина подростков к совести.
Учительница из Новосибирска рассказала, что видела в интернете на видео, где подростки делают черные полоски на полу.
«Мне так жалко уборщиц, они уже на доске пишут „Не нужно, пожалуйста, чиркать пол“. Уборщицы это оттереть не могут», — говорит педагог.
Девушка не думала, что это приобретет массовый характер. Сейчас с учащимися проводят профилактические беседы.