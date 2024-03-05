Подростки массово чиркают полы в школах из-за TikTok. В ситуации разбирается Мизулина

Всё началось из-за одного видео в приложении TikTok, пишет Om1.ru. На кадрах ученик под песню «Со мной воюет сатана» проводит черную полоску от обуви на полу в школе. За ним стали повторять другие, и понеслось. Глава Лиги безопасного интернета не смогла промолчать и взяла ситуацию на контроль.