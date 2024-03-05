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Published Сегодня, 11:15

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Updated Сегодня, 11:17

Пьяный новосибирец поджег строительный мусор

Пьяный новосибирец обиделся на собутыльников и поджег мусор — ему грозит срок

5 марта 2024, 11:15
Фото: СУ СКР по НСО
Пьяный новосибирец поджег строительный мусор

В НСО возбуждено дело о покушении на убийство путем поджога мусора

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины. Его обвиняют в покушении на убийство с особой жестокостью и умышленном уничтожении чужого имущества.

Инцидент произошел в июле 2023 года. Новосибирец пришел к своим знакомым в частном доме на застолье. В ходе беседы между ними произошел конфликт и мужчина решил отомстить. Выйдя из дома, он поджег строительный мусор.

Собутыльникам пришлось выпрыгивать из окна второго этажа, чтобы спастись. Пострадали и пожитки хозяев.

«Умышленные действия обвиняемого также повлекли за собой уничтожение имущества собственника дома, которое сгорело в результате пожара», — рассказали в СУ СКР по Новосибирской области.

Напомним, что глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль травмирование школьниц в Искитиме.

Бастрыкин потребовал отчет об инциденте с травмировавшимися на тюбинге девочками
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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Пожар#Уголовное дело#Следственный комитет#Поджог#Покушение на убийство#Александр Ляхов#Поджигатель
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