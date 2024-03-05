Пьяный новосибирец обиделся на собутыльников и поджег мусор — ему грозит срок

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Инцидент произошел в июле 2023 года. Новосибирец пришел к своим знакомым в частном доме на застолье. В ходе беседы между ними произошел конфликт и мужчина решил отомстить. Выйдя из дома, он поджег строительный мусор.
Собутыльникам пришлось выпрыгивать из окна второго этажа, чтобы спастись. Пострадали и пожитки хозяев.
«Умышленные действия обвиняемого также повлекли за собой уничтожение имущества собственника дома, которое сгорело в результате пожара», — рассказали в СУ СКР по Новосибирской области.
Напомним, что глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль травмирование школьниц в Искитиме.