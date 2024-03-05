Роспотребнадзор выявил серьезные нарушения в скандальном Nebar

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
В ведомство обратился обеспокоенный новосибирец Иван*. По мнению мужчины, внутри происходят аморальные действия — в частности, девушки танцуют топлес на столах, а посетители не гнушаются заниматься сексом. Новосибирец попросил разобраться в происходящем.
В итоге специалисты составили справку по итогам обследования, которую направили в прокуратуру Центрального района для принятия мер реагирования. Реакция надзорного органа пока неизвестна.
«В ходе проведения обследования бара Nebar выявлены грубые нарушения обязательных требований», — цитирует Ngs.ru ответ Роспотребнадзора.
До этого проверить Nebar призвал глава Союза отцов Сергей Майоров. По мнению общественника, происходящие в нем эксцессы сексуального толка являются преступлением. После заявлений Майорова заведение проверила прокуратура.
Напомним, что «будущего мэра» Новосибирска, фактически закрывшего бар «Элтон», раскритиковала Ксения Собчак.