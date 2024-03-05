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Новосибирский Nebar могут закрыть из-за претензий Роспотребнадзора

Роспотребнадзор выявил серьезные нарушения в скандальном Nebar

5 марта 2024, 07:40
Фото: Изображение Midjourney
Новосибирский Nebar могут закрыть из-за претензий Роспотребнадзора

Роспотребнадзор выявил серьезные нарушения в скандальном Nebar в Новосибирске

В новосибирском заведении Nebar обнаружили нарушение обязательных санитарных требований. Неподобающее отклонение от нормы нашли специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомство обратился обеспокоенный новосибирец Иван*. По мнению мужчины, внутри происходят аморальные действия — в частности, девушки танцуют топлес на столах, а посетители не гнушаются заниматься сексом. Новосибирец попросил разобраться в происходящем.

В итоге специалисты составили справку по итогам обследования, которую направили в прокуратуру Центрального района для принятия мер реагирования. Реакция надзорного органа пока неизвестна.

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«В ходе проведения обследования бара Nebar выявлены грубые нарушения обязательных требований», — цитирует Ngs.ru ответ Роспотребнадзора.

До этого проверить Nebar призвал глава Союза отцов Сергей Майоров. По мнению общественника, происходящие в нем эксцессы сексуального толка являются преступлением. После заявлений Майорова заведение проверила прокуратура.

Напомним, что «будущего мэра» Новосибирска, фактически закрывшего бар «Элтон», раскритиковала Ксения Собчак.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Роспотребнадзор#Проверка#Бар#Александр Ляхов
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