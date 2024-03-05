Роспотребнадзор выявил серьезные нарушения в скандальном Nebar

В ведомство обратился обеспокоенный новосибирец Иван*. По мнению мужчины, внутри происходят аморальные действия — в частности, девушки танцуют топлес на столах, а посетители не гнушаются заниматься сексом. Новосибирец попросил разобраться в происходящем.