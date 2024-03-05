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Школа начала разрушаться

Школа треснула после коммунальной аварии в Новосибирске

5 марта 2024, 03:03
Фото: 1MI
Школа начала разрушаться
После коммунальной аварии в январе, в Новосибирске школа искусств №24 «Триумф» оказалась с трещинами на стенах и потолках. Учащимся пришлось перейти на дистанционное обучение.

Ряд коммунальных аварий произошли на левом берегу в январе, когда сотни домов остались без отопления. И этот инцидент затронул также и детскую школу искусств №24 «Триумф».

Здание школы было построено еще в 1954 году и там не было капитального ремонта за всю историю существования. Директор школы Валентина Климентьева рассказала, что когда они получили это помещение в аренду в 1988 году, оно было без окон и дверей.

В январе во время рабочего дня сотрудники школы услышали громкий скрип и треск. Директор решила эвакуировать всех детей после обеда и приостановить занятия до выяснения причины трещин. В течение нескольких дней они провели измерения и осмотрели помещение, а затем к ним приехали рабочие, которые произвели раскопки и устранили проблему.

Оказалось, что внутри здание было затоплено, хотя в подвале вода не набиралась. Предполагается, что произошли сдвиги в здании, и вода стала катализатором для появления трещин, пишет НГС.

Названы возможные причины коммунальной аварии в Новосибирске
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