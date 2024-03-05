Школа треснула после коммунальной аварии в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
Ряд коммунальных аварий произошли на левом берегу в январе, когда сотни домов остались без отопления. И этот инцидент затронул также и детскую школу искусств №24 «Триумф».
Здание школы было построено еще в 1954 году и там не было капитального ремонта за всю историю существования. Директор школы Валентина Климентьева рассказала, что когда они получили это помещение в аренду в 1988 году, оно было без окон и дверей.
В январе во время рабочего дня сотрудники школы услышали громкий скрип и треск. Директор решила эвакуировать всех детей после обеда и приостановить занятия до выяснения причины трещин. В течение нескольких дней они провели измерения и осмотрели помещение, а затем к ним приехали рабочие, которые произвели раскопки и устранили проблему.
Оказалось, что внутри здание было затоплено, хотя в подвале вода не набиралась. Предполагается, что произошли сдвиги в здании, и вода стала катализатором для появления трещин, пишет НГС.