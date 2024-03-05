Скандальный фестиваль «Ветер Сибири» назвал исполнителей, которые выступят в 2024-м

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
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Updated Сегодня, 05:00
В 2024 году в Новосибирске рок-фестиваль «Ветер Сибири» пройдет 2–4 августа на аэродроме Мочище. Как сообщают организаторы, билеты уже в продаже.
Среди заявленных участников — «СерьГа», «Крематорий», Линда, «Северный флот», «Мураками», «Операция пластилин», Lascala, Сергей Бобунец, «Бродячий цирк», Нейромонах Феофан, Вадим Самойлов, 25/17, «Гран Куражъ», «Сектор газа», Znaki, «Анимация», «Работники культуры», RadioTapok, «Всему свое время».
В 2022 году фестиваль «Ветер Сибири» должен был пройти в августе на территории бийского аэропорта в Алтайском крае. Но в июле его перенесли на 2023 год в Новосибирск. Состав групп-участников за год тоже изменился.
Впоследствии афиша фестиваля «Ветер Сибири» — 2023 менялась несколько раз. В результате с нее исчезли несколько топовых рок-звезд, на которых шло большинство зрителей. Организаторы объяснили замены гастрольным графиком и человеческим фактором.
После всех пертурбаций из списка пропали «Сплин», «Три дня Дождя», Вадим Самойлов. Зато добавились The Hutters. Директор фестиваля Евгений Анциферов в беседе с Atas.info заявил, что их уход никак не отразился на событии.