Следком и УФАС заинтересовались сносом дома Кондратюка в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области начало проверку законности заключения муниципального контракта №36 на сумму 19 719,9 тысяч рублей с единственным подрядчиком ЗАО РСУ №5 «Новосибирскгражданстрой» на выполнение работ по реконструкции объекта культурного наследия «Дом Кондратюка» на Советской, 24. Проверка начата по заявлению гражданской активистки Елены Гавровской, которая не смогла обнаружить сведений об этом контракте в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Считаю, что общественность имеет право ознакомится с данным контрактом, чтобы понять, на что именно были потрачены бюджетные средства. И ещё очень интересно, насколько обычной для нашей мэрии является такая практика — скрывать контракты с единственным поставщиком на такие колоссальные суммы. Чем обоснован выбор данной формы закупки? Чем обоснован выбор данного поставщика? Хотелось бы знать ответы на эти вопросы. Это не 5 тысяч и даже не 100. Это миллионы рублей», — прокомментировала активистка свою позицию в интервью Atas.Info.
По мнению Елены Гавровской, полные условия контракта скрывают не случайно. По ее данным, в числе работ значится полный снос объекта культурного наследия, что является уголовным преступлением. Кроме того, региональное отделение УФАС должно ответить на вопрос, были ли для этого израсходованы средства из федерального бюджета, выделенные по программе «Культурная среда».
Как сообщила редакции Елена Гавровская, после того, как Федеральная антимонопольная служба объявила о начале проверки, с ней связались из регионального управления Следственного комитета, чтобы узнать подробности расследования активистки. Гавровская не исключает, что к проверке законности действий городских властей подключатся и следователи. Ранее Следком уже проводил проверку по поводу сноса строения, однако серьезных нарушений найдено не было.
Мэрия, в свою очередь, объясняет, что этот контракт с РСУ-5 был заключен «в целях недопущения срыва сроков ввода объекта в эксплуатацию» и он включал работы по сносу исторического здания и разработке котлована. Однако в муниципалитете снос называют «реконструкцией».
Позже контракт на основной объем работ стоимостью 158 387 690,49 рублей так же без конкурса достался РСУ-5. На электронный аукцион на «выполнение работ по реконструкции здания музея по ул. Советской, 24 в Центральном районе» не было подано ни одной заявки, и он был признан несостоявшимся.
«Полагаем, что отсутствие участников проведенных закупок обусловлено тем, что для выполнения данного вида работ, участнику закупки необходимо обладать опытом по исполнению договора, предусматривающего выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов в объеме не менее 20% от начальной цены контракта», — прокомментировали редакции Atas.info в городском департаменте строительства и архитектуры.
У РСУ-5 как раз имеются все необходимые лицензии и опыт проведения подобных работ, добавили в мэрии.
На текущий момент строители закончили возведение нового здания и приступили к устройству кровли и внутренней отделке помещений. Предполагается, что все работы будут завершены осенью 2024 года.
Ранее замначальника департамента культуры мэрии Новосибирска Ирина Соловьева заявляла, что в процессе реконструкции дом полностью снесут, чтобы построить заново, но уже из современных материалов. В 1924 году здание сделали из шлакоблоков, которые оказались сильно подвержены влиянию времени. При этом исторический облик здания будет сохранен.
Однако само понятие «реконструкция» неприменимо к объектам культурного наследия. Согласно федеральному закону № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на таких строениях можно проводить ремонт, реставрацию, консервацию и другие подобные работы, не связанные с изменением параметров объекта, что как раз подразумевает под собой термин «реконструкция».
На несоответствие заявленных целей и законодательства прямо указано и в акте государственной историко-культурной экспертизы, которая была выполнена перед началом работ.
Здание, имевшее статус памятника истории, снесли в первой декаде апреля 2023 года. В новосибирском региональном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры назвали это преступлением.
Отметим, что в среду, 6 марта, ход работ на стройплощадке проверит исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков. Связано ли это с проверкой антимонопольной службы, в региональном правительстве не уточнили.
Инженер Юрий Кондратюк (настоящее имя Александр Шаргей) первым рассчитал схему полета и посадки на спутник Земли Луну, его считают одним из основоположников космонавтики. В Новосибирск он переехал в 1927 году, и, опасаясь репрессий, скрывался под чужим именем. Здесь он работал на предприятии «Хлебпродукт», участвовал в строительстве элеваторов. Именно в здании на Советской, 24 находилось рабочее место изобретателя.