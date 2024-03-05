Следком и УФАС заинтересовались сносом дома Кондратюка в Новосибирске

Как сообщила редакции Елена Гавровская, после того, как Федеральная антимонопольная служба объявила о начале проверки, с ней связались из регионального управления Следственного комитета, чтобы узнать подробности расследования активистки. Гавровская не исключает, что к проверке законности действий городских властей подключатся и следователи. Ранее Следком уже проводил проверку по поводу сноса строения, однако серьезных нарушений найдено не было.